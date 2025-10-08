miércoles 8  de  octubre 2025
Joven cubana desafía a dictadura en la isla

Mientras el régimen cubano continúa silenciando voces y violando derechos humanos, una joven se atreve a decir lo que muchos piensan en la isla

Por Heidy Hidalgo Gato

MIAMI.- En medio del silencio impuesto por más de seis décadas de dictadura en Cuba, una joven cubana de apenas 20 años ha decidido hablar sin miedo. Anna Sofía Benítez publicó en las redes sociales un mensaje que sacude los cimientos morales del castrismo: “Me niego a creer que emigrar es la solución”.

Su declaración, sencilla y valiente, que menciona fragmentos de la Constitución que estableció Fidel Castro sobre supuestos derechos, ha despertado aplausos, lágrimas y también ataques.

En un país donde disentir puede costar el trabajo, ser encarcelado o incluso la vida, sus palabras representan una rebeldía mayor: la de quienes se niegan a aceptar que el futuro de Cuba siga dependiendo del exilio.

“La desesperanza, los apagones, los bajos salarios y el agotamiento diario son una carga que mi generación no eligió”, declaró la joven.

“Pero no quiero irme, quiero ver cambiar a mi país desde dentro”, subrayó.

Con esas frases, Benítez encarna el espíritu de una juventud que creció bajo la represión y que, sin embargo, se atreve a reclamar un verdadero y necesario cambio.

Su gesto ha resonado como símbolo de una Cuba que aún respira entre la censura y la pobreza impuesta por la dictadura.

La joven termina su alocución con una frase del ensayo Tres héroes, de José Martí: “Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar, y a hablar sin hipocresía”.

Reacciones

Entre las opiniones publicadas destaca Lorena García: "Estoy muy orgullosa de ti por decir lo que piensas sin tener miedo, por decirlo tan segura y desde el respeto, todos queremos que Cuba sea libre porque en 1959, cuando supuestamente lo fuimos, era una total mentira. En Cuba sigue habiendo dictadura y todos queremos que se vayan porque tanto que nos enseñan que la dictadura de Machado y Batista estuvo mal, pero la realidad es que se quedaron chiquitas al lado de la dictadura castrista"

Como era de esperar, quienes aún apoyan a la dictadura no escatimaron en reprochar a Anna Sofía Benítez.

Uno de los comentarios más difundidos, firmado por un hombre que asegura ser “de la generación que dio todo por la Revolución”, intenta desacreditar a la joven: “Tu físico dice mucho de tu estado de salud, resultado de los logros de la Revolución...Cuba no es solo de los que la dirigen, sino de todos, donde todos tenemos el deber de hacer más y criticar menos, porque esa tarea se la adjudicaron los enemigos de la Revolución”.

Cuba, nación cautiva

El testimonio de Benítez vuelve a sacar a la luz la realidad de un sistema político y económico que se proclama “de los humildes”, mientras, tal como expone la joven cubana, trata de sobrevivir el fracaso total.

La valentía de esta joven demuestra que la nueva generación no quiere repetir consignas, quiere construir futuro.

Y aunque el régimen cubano insista en disfrazar de traición toda crítica, la verdadera traición es seguir negando al pueblo cubano el derecho a decidir su destino.

En tiempos donde el exilio parece la única salida, la voz de Anna Sofía Benítez suena como un desafío y una esperanza: la de una Cuba que no se resigna a morir en silencio.

