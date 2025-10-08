miércoles 8  de  octubre 2025
Trump arremete contra el gobernador de Illinois: "Debería estar en la cárcel"

El presidente dijo que J.B. Pritzke debería enfrentar consecuencias legales por no garantizar la seguridad de sus ciudadanos ni proteger a los oficiales del ICE

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC.

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un duro ataque contra el gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, al afirmar que "debería estar en la cárcel" por intentar impedir que la Guardia Nacional restableciera el orden en Chicago.

Las declaraciones del mandatario, difundidas a través de su red Truth Social, se produjeron pocas horas después de que Pritzker hiciera comentarios en una entrevista con el Chicago Tribune, en los que puso en duda el estado mental del presidente.

"Este es un hombre que sufre demencia", dijo el gobernador, a quien se considera un potencial candidato presidencial demócrata.

Pritzker acusó al presidente de obsesionarse con ciudades como Chicago y Portland sin fundamentos claros.

Escalada verbal

La tensión se intensificó luego de que unos 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas fueran enviados a Illinois el martes, en una misión del Pentágono para "proteger funciones, personal y propiedades federales" en medio de protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El presidente defendió esa medida y señaló que tanto Pritzker como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, deberían enfrentar consecuencias legales por no garantizar la seguridad de sus ciudadanos ni proteger a los oficiales de inmigración.

"El alcalde de Chicago ¡debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE! ¡Y el gobernador Pritzker también!", escribió Trump en su mensaje.

El gobernador no tardó en responder a través de la red X. "Trump ahora pide el arresto de los representantes electos que limitan su poder. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo total? No cederé", afirmó.

Por su parte, el alcalde Johnson calificó los señalamientos como un intento de criminalización política y racial. "Esta no es la primera vez que Trump intenta que arresten injustamente a un hombre negro. No me voy a ninguna parte", dijo.

Despliegue en Illinois

El despliegue de la Guardia Nacional en Chicago y sus alrededores ha generado un intenso debate. Tanto Pritzker como Johnson interpusieron una demanda federal para frenar la medida, que calificaron como "ilegal, inconstitucional, peligrosa e incorrecta".

El Pentágono indicó que los efectivos permanecerán en Illinois por un periodo inicial de 60 días, en apoyo a la misión federal. Hasta el momento se han registrado al menos una docena de arrestos cerca de una instalación de ICE en Broadview.

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, también confirmó que se desplegará personal adicional de operaciones especiales, tras incidentes en los que agentes federales fueron atacados por vehículos durante las manifestaciones.

FUENTE: Con información de The New York Post

Metro Express contará con 14 estaciones climatizadas. 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

Imagen referencial.
FONDOS EN RIESGO

Gobierno federal ordena a distritos escolares de Florida eliminar el programa "Latinos en Acción"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
VENEZUELA

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.
Investigación

Cinco personas detenidas por atentado contra caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

El reguetonero cubano El Taiger. 
SUCESOS

Pruebas forenses dan sorprendente giro en investigación por asesinato del reguetonero "el Taiger"

