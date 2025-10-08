Trump arremete contra el gobernador de Illinois: "Debería estar en la cárcel"

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC.

WASHINGTON.- Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un duro ataque contra el gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker , al afirmar que "debería estar en la cárcel" por intentar impedir que la Guardia Nacional restableciera el orden en Chicago.

Las declaraciones del mandatario, difundidas a través de su red Truth Social, se produjeron pocas horas después de que Pritzker hiciera comentarios en una entrevista con el Chicago Tribune, en los que puso en duda el estado mental del presidente.

CHOQUE POLÍTICO Casa Blanca acusa de "vago" al gobernador de Illinois: "Debería avergonzarse de sí mismo"

DISPUTA Le niegan a Kristi Noem el acceso a baño en edificio público de Illinois: "Es una vergüenza"

"Este es un hombre que sufre demencia", dijo el gobernador, a quien se considera un potencial candidato presidencial demócrata.

Pritzker acusó al presidente de obsesionarse con ciudades como Chicago y Portland sin fundamentos claros.

Escalada verbal

La tensión se intensificó luego de que unos 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas fueran enviados a Illinois el martes, en una misión del Pentágono para "proteger funciones, personal y propiedades federales" en medio de protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El presidente defendió esa medida y señaló que tanto Pritzker como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, deberían enfrentar consecuencias legales por no garantizar la seguridad de sus ciudadanos ni proteger a los oficiales de inmigración.

"El alcalde de Chicago ¡debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE! ¡Y el gobernador Pritzker también!", escribió Trump en su mensaje.

El gobernador no tardó en responder a través de la red X. "Trump ahora pide el arresto de los representantes electos que limitan su poder. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo total? No cederé", afirmó.

Por su parte, el alcalde Johnson calificó los señalamientos como un intento de criminalización política y racial. "Esta no es la primera vez que Trump intenta que arresten injustamente a un hombre negro. No me voy a ninguna parte", dijo.

Despliegue en Illinois

El despliegue de la Guardia Nacional en Chicago y sus alrededores ha generado un intenso debate. Tanto Pritzker como Johnson interpusieron una demanda federal para frenar la medida, que calificaron como "ilegal, inconstitucional, peligrosa e incorrecta".

El Pentágono indicó que los efectivos permanecerán en Illinois por un periodo inicial de 60 días, en apoyo a la misión federal. Hasta el momento se han registrado al menos una docena de arrestos cerca de una instalación de ICE en Broadview.

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, también confirmó que se desplegará personal adicional de operaciones especiales, tras incidentes en los que agentes federales fueron atacados por vehículos durante las manifestaciones.

FUENTE: Con información de The New York Post