Operación Pedro Pan y Martí anticomunista llegan al Museo de la Diáspora

Estatua de Jose Marti en Central Park, New York.

Shiling dictará la ponencia “José Martí nunca fue comunista” (José Martí Was Never a Communist). “Durante la República, los críticos más duros de Martí fueron los intelectuales marxistas. Uno de ellos fue Juan Marinello, escritor comunista y presidente del Partido Socialista Popular de Cuba (PSP), que consideraba que Martí había sido un “abogado de los poderosos”, entre otras falacias. Marinello reconoció que la visión de Martí era incongruente con el marxismo-leninismo. Otro intelectual marxista y miembro del PSP que reconoció que Martí no era comunista, fue Carlos Rafael Rodríguez, quien dijo que “la República de Martí es democrática en sus aspectos políticos y burguesa en su contenido social”. El comunismo cubano ha buscado reconstruir a Martí según sus caprichos ideológicos. La tarea de construir esta versión falsa y desnaturalizada de Martí ha utilizado publicaciones e instituciones como el Anuario Martiano y el Centro de Estudios Martianos”, explicó Shiling a El Nuevo Conservador (ENC).

“Las cortesanas intelectuales del régimen castro-comunista han trabajado duro para imponer la imagen distorsionada y falsa de Martí. En esta campaña de falsificación también han colaborado escritores extranjeros al servicio de la dictadura cubana. Entre los más notables se encuentra Philip Foner, un historiador marxista estadounidense que dedicó buena parte de su obra a este propósito”, acotó el conferencista, activista político, director de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice, especializadas en foros y publicaciones digitales, y autor de Dictaduras y sus paradigmas: ¿por qué algunas dictaduras se caen y otras no?

La ponencia de Frank Rodríguez, igualmente presentada como discurso de entrada a la AHCE, se titula “Recuerdos personales de un hecho histórico: el programa Peter Pan” (Personal Memories of a Historic Event: The Peter Pan Program). Un hecho transcendental en su vida. No en balde relató esas experiencias en el libro Pancho Montana (un viaje inesperado).

Los niños Pedro Pan no sólo se asentaron a Miami, como suele creerse. No pocos, como Frank, llegaron a sitios muy diferentes a su tierra natal. En sus memorias tituladas Pancho Montana, que escribió muchos años después, Frank recuerda haber llegado a las nevadas Montañas Rocosas. Con su hermana fue recibida en la casa del fontanero James Hammond, en Libby, Montana, con una población de 2.000 habitantes y a sólo 90 millas de la frontera con Canadá (no a 90 millas de Cuba, como Cayo Hueso). “Pensábamos que nunca volveríamos a ver a nuestros padres ni a Cuba. Aunque en general tuvimos una buena experiencia, sufrimos el choque cultural natural, la nostalgia y la soledad en las con sus temperaturas bajo cero”, dijo a ENC.

“Hemos llevado con nosotros la cruz implícita de ver triunfar la injusticia mientras nuestra patria permanece bajo el yugo de la cruel tiranía comunista. Un año después nos reencontramos con nuestros padres y abuelos en Miami, y ninguno de nosotros regresó a nuestra querida isla. Me tomó mucho tiempo pensar en cómo debió ser el viaje de regreso de mis padres desde el Aeropuerto José Martí hasta nuestra casa en San Rafael 1207. Ahora, como padre, entiendo que mis lágrimas en el avión serían como llovizna comparadas con el diluvio de lágrimas que debió haber ocurrido en ese auto. Nunca hablamos de esto. Cuando me preguntan si he regresado a Cuba, siempre respondo que nunca me fui”, sostiene Frank Rodríguez, editor de la monumental compilación de ensayos Cubanos: un viaje épico, publicado por FACE.

El evento de investidura de los nuevos académicos de la AHCE será presentado por el periodista, escritor y cineasta cubano Luis Leonel León, secretario de la Academia en el estado de la Florida. “La labor de la AHCE es esencial, pues uno de los más tristes y torpes destinos que enfrentan las generaciones de exiliados cubanos formados –o más bien deformados– por la revolución socialista, es haber vivido sin historia y sin país. Es una suerte que exista la Academia para entregar a los cubanos el conocimiento, la historia, la verdad. Esa confluencia de carencias y necesidades vitales puede ser, para no pocos, mucho más que una cura”, dijo León a ENC, quien actualmente trabaja en el rodaje de la serie documental Historias de balseros, sobre el éxodo de 1994, coproducida por la AHCE y Colección Fugas.

El escritor y profesor Eduardo Lolo, miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), académico correspondiente en los Estados Unidos de la Real Academia Española (RAE) y fundador y primer presidente de la AHCE, será quien responda a los ponentes. “Sin dudas será un evento interesante, con dos destacados autores, que además han investigado en sus obras y vivido a fondo estos dos temas. De ahí que los interesados en estos asuntos y en la historia de Cuba en general, tienen la posibilidad única de disfrutar el próximo viernes de un evento con la calidad que caracteriza a nuestra Academia”, comentó Lolo, cuyo más reciente libro se titula, precisamente, El Asesinato de la Historia o Crimen en el Occidente Express, una acuciosa, amena y variada compilación de ensayos sobre historia y literatura que viajan de lo cubano a lo universal y del pasado al presente, pero con la vista dirigida al futuro. “Uno de los objetivos principales de la AHCE es trabajar para el futuro”, puntualizó.

El Museo Americano de la Diáspora Cubana está ubicado en 1200 Coral Way, Miami, FL 33145. La entrada es gratuita. El evento, que tendrá lugar en el teatro de la institución, en el segundo piso, comienza a las 3:00 pm, por lo que sus organizadores aconsejan llegar antes.

En el Museo puede disfrutarse además de exposiciones y ese mismo día, a las 6:30 pm, se realizará la conferencia “La desmedida influencia internacional de Cuba”, con la participación de dos ex oficiales de Inteligencia de Cuba y dos notables expertos, que explicarán cómo el aparato de inteligencia, propaganda y diplomacia de la dictadura castrista le otorgan al régimen impunidad e influencia internacionales.

“La AHCE, además de nuestro evento, que sin dudas será magnífico, recomienda esta otra conferencia, no solo a nuestros miembros, sino también a los interesados en la historia y la compleja realidad de Cuba. Será un viernes cubano marcado por la historia y el análisis. Los esperamos el 27 de septiembre a las 3 de la tarde”, concluyó el doctor Lolo.

FUENTE: Nota de prensa