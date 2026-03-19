jueves 19  de  marzo 2026
PETRóLEO

Agencia de Energía eleva a 426 millones los barriles de petróleo liberados

De los 426 millones de barriles, 301 millones son de crudo y 125 millones de derivados, subrayó la Agencia Internacional de Energía en un comunicado

Depósito de petróleo en Francia.

Depósito de petróleo en Francia.

THIBAUD MORITZ/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció este jueves que ya empezó a sacar al mercado "los volúmenes iniciales" de las reservas estratégicas de crudo, que han sido revisadas ligeramente al alza de los 400 millones iniciales a los 426 millones de barriles (301 millones de crudo y 125 millones de derivados).

"La liberación global de existencias de emergencia consistirá mayoritariamente en petróleo crudo, mientras que en Europa las contribuciones adoptarán principalmente la forma de productos petrolíferos refinados", señaló la AIE, en un comunicado.

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El organismo con sede en París advirtió de que "la guerra en Oriente Medio ha provocado la interrupción del suministro en el mercado mundial del petróleo", con un volumen de crudo fuera del mercado superior al registrado durante la crisis energética de 1973.

Según la AIE, "esta acción colectiva de la AIE -con diferencia la mayor de la historia- proporciona un colchón significativo y necesario".

EEUU el de mayor contribución

Sin embargo, agregó la agencia, "el factor más importante para garantizar el retorno a flujos estables es la reanudación del tránsito regular de buques a través del Estrecho de Ormuz", una de las principales rutas energéticas del mundo bajo los ataques de Irán en respuesta a la ofensiva de Israel y Estados Unidos.

De los 426 millones de barriles previstos por el conjunto de la AIE, 280 millones corresponden a reservas directamente controladas por los gobiernos, 119 millones a reservas obligatorias de la industria y 27 millones por un incremento de la producción (Canadá y México).

Estados Unidos es, con mucha diferencia, el primer país por su contribución con 172,2 millones de barriles, todos ellos en manos directamente del gobierno y de crudo.

A continuación vienen las aportaciones de Japón, con 79,8 millones de barriles (54 millones de crudo y 25,8 millones de derivados); Canadá, con 23,6 millones de barriles (que en su caso corresponden íntegramente a un aumento de la producción de crudo); 22,5 millones de Corea del Sur, y Alemania con 19,5 millones de barriles.

A continuación vienen Francia con 14,6 millones de barriles; Reino Unido con 14 millones (4,3 millones de crudo y 9,7 millones de derivados); España, con 11,6 millones (todos ellos de derivados), e Italia, con 10 millones (todos ellos también de derivados).

FUENTE: Con información de EFE.

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