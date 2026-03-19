jueves 19  de  marzo 2026
BRASIL

Expresidente Jair Bolsonaro permanece en cuidados intensivos, pese a leve mejoría

El exmandatario atraviesa un cuadro respiratorio mientras su estado de salud se ha venido deteriorando progresivamente

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro llega en ambulancia al Hospital de Río Grande en Natal, estado de Río Grande do Norte, Brasil, el 11 de abril de 2025

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro llega en ambulancia al Hospital de Río Grande en Natal, estado de Río Grande do Norte, Brasil, el 11 de abril de 2025

AFP
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, perseguido por el régimen de Inácio Lula da Silva.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, perseguido por el régimen de Inácio Lula da Silva.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro registra una mejoría en su estado de salud, según el último parte médico divulgado este jueves, casi una semana después de su ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital en Brasilia por una bronconeumonía bacteriana.

El informe médico señala una “buena evolución clínica” durante las últimas 24 horas. El exmandatario continúa bajo tratamiento con antibióticos intravenosos, soporte clínico intensivo y fisioterapia respiratoria y motora. Por ahora, los médicos no prevén su salida de la UCI.

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Bolsonaro —quien cumple una condena de 27 años de prisión por su presunta participación en los hechos vinculados a la crisis política de 2022— ingresó el pasado viernes en el hospital DF Star de la capital brasileña, tras presentar fiebre alta, sudoración y escalofríos durante la noche anterior.

Un informe reciente de la Policía Federal de Brasil concluye que el exmandatario requiere seguimiento médico continuo debido a su estado de salud. Sin embargo, el documento indica que puede permanecer en el área especial del Complejo Penitenciario de Papuda, donde cumple su condena.

Las hospitalizaciones del exgobernante se repiten en los últimos meses. En septiembre, cuando permanecía bajo arresto domiciliario, recibió atención médica por complicaciones de salud. Posteriormente vuelve a ser trasladado a un hospital en dos ocasiones durante enero, ya después de su ingreso en el sistema penitenciario.

Arresto domiciliario

La situación médica de Bolsonaro reaviva las peticiones de sus partidarios políticos para concederle arresto domiciliario por razones humanitarias.

Un grupo de 175 diputados presentó este viernes una solicitud ante el Tribunal Supremo Federal de Brasil para que el exmandatario cumpla su condena en su residencia debido a su delicado estado de salud.

El diputado Gustavo Gayer, del Partido Liberal de Brasil, explica que la iniciativa busca garantizar “condiciones mínimas de dignidad” para el expresidente, considerando la necesidad de seguimiento médico permanente.

Según el legislador, la petición reúne el respaldo de 175 diputados, más de un tercio de la Cámara Baja del Congreso brasileño.

“Eso demuestra que existe un movimiento cada vez mayor de personas que no aceptan este tipo de trato contra el presidente Bolsonaro”, afirma Gayer, quien confía en que la solicitud contribuya también a “pacificar el país”.

La defensa del exmandatario solicita en varias ocasiones que se le permita cumplir la condena en su domicilio, argumentando que su estado de salud requiere atención médica constante.

FUENTE: Con información de Europa Press

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