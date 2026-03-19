Casa Familia inaugura en Miami una comunidad pionera que transforma la vida de adultos con discapacidad

Moradores disfrutando de los juegos de mesa en el área común.

Una de las beneficiadas estrenando su nuevo espacio durante la entrega.

Cocina de uno de los apartamentos con acabados contemporáneos.

Una de las piscinas que existen en la comunidad.

Vista general de uno de los edificios y del terreno deportivo.

Toma aérea de la primera fase de la construcción ya finalizada e inaugurada.

Funcionarios locales y personal de apoyo que sostienen el funcionamiento diario del proyecto.

Funcionarios locales, líderes comunitarios, organizaciones, equipo de Casa Familia, familiares y residentes antes del corte de cinta.

MIAMI . - La inauguración de The Village of Casa Familia no fue solo el corte de una cinta. Fue la materialización de años de espera, de la preocupación silenciosa de muchas familias y de un anhelo compartido: garantizar un futuro digno para adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo.

En el centro de esa historia está Elena Bluntzer , de la Fundación Casa Familia , una de las voces que mejor sintetiza el origen y la dimensión humana del proyecto.

Toma aérea de la primera fase de la construcción ya finalizada e inaugurada.

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“Para mí este es un día que nunca pensé que llegaría. Tanto yo como otros miembros del equipo llevamos al menos ocho años esperando este momento. Hoy verlo hecho realidad es motivo de orgullo y de mucha emoción”, expresó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Su testimonio está atravesado por una experiencia personal que impulsó la iniciativa.

“Mi hermano Carlos tiene una condición que requiere atención constante, y desde que éramos niños siempre existió una preocupación: qué pasaría con él cuando nuestra madre ya no estuviera. Esa es una realidad que viven muchas familias”.

THE VILLAGE CASA FAMILIA Elena Bluntzer, de la Fundación Casa Familia. CORTESÍA CASA FAMILIA

Desde esa vivencia, subrayó el verdadero alcance del proyecto:

“Por eso espacios como Casa Familia representan mucho más que vivienda: ofrecen dignidad, estabilidad y una vida lo más normal posible para personas con necesidades especiales”.

Y añadió:

“Para mí, lo más importante es saber que mi hermano tendrá un futuro aquí, en un entorno donde lo cuidan, lo quieren y cuenta con todas las facilidades necesarias para desarrollarse plenamente. Eso no tiene precio”.

La comunidad, ubicada en Kendall, cuenta con 50 apartamentos y un centro integral diseñado para promover autonomía con acompañamiento, en un entorno adaptado a las necesidades de sus residentes.

THE VILLAGE CASA FAMILIA Una de las beneficiadas estrenando su nuevo espacio durante la entrega. CORTESÍA CASA FAMILIA

Pero más allá de su estructura, el impacto se refleja en quienes ya comienzan a habitarla.

“Es un honor estar aquí en este evento tan grandioso, que no habría sido posible sin tantos hombres y mujeres empoderados que creyeron en un sueño”, expresó Elizabeth Alonso, una de las residentes que ya estrenó su inmueble.

" Es un honor estar aquí en este evento tan grandioso, que no habría sido posible sin tantos hombres y mujeres empoderados que creyeron en un sueño. Creyeron en una alternativa para brindarles a estas personas tan especiales, tan excepcionales, un lugar al que puedan llamar hogar", dijo con alegría visible.

Su visión va más allá de lo material:

“El apartamento significa mucho más que un simple espacio; representa independencia. Cuando lo vi por primera vez, entendí que no se trata solo de la estructura o la construcción, sino de la emoción que se siente. Es un espacio donde podamos crecer, donde podamos florecer, donde podamos desarrollar sueños y aspiraciones”.

También destacó el componente emocional del proyecto:

"Es un orgullo ver lo que se ha logrado. Que Dios bendiga esta comunidad, que Dios bendiga esta nación, porque iniciativas como esta son un testimonio de lo que el ser humano puede alcanzar con perseverancia y sin rendirse".

THE VILLAGE CASA FAMILIA Piscina y jacuzzi en un mismo entorno de entretenimiento. CORTESÍA CASA FAMILIA

Para Carolina Rosell, la experiencia comienza a tomar forma tras meses de espera.

“Me aprobaron y estoy muy contenta de estar aquí, en Casa Familia. Poco a poco me voy a mudar. Ya tengo mis muebles y todo está colocado en su lugar.”, afirmó.

“Recibo esta oportunidad con mucha felicidad y orgullo. Estuve en lista de espera durante seis meses, así que esto significa mucho para mí”.

En su proceso de mudanza, resaltó el valor de la autonomía:

“Me gusta vivir de manera independiente. Es algo que siempre he querido y aquí he aprendido mucho. Me siento bien estando aquí, creciendo como persona y construyendo mi propio espacio.”

THE VILLAGE CASA FAMILIA Vista general de uno de los edificios y del terreno deportivo. CORTESÍA CASA FAMILIA

Sammy Tejada, también beneficiario, destacó el impacto directo en su vida cotidiana:

“Me siento muy alegre de tener este apartamento, porque nos ayuda a vivir de manera más independiente. Todo es muy bonito. La gente aquí es muy buena, muy amable. Casa Familia me abrió las puertas y estoy agradecido por eso”.

Desde su rol como legisladora estatal, la senadora Ana María Rodríguez enfatizó la importancia de este tipo de iniciativas dentro de la política pública y el acceso a servicios integrales.

“Es importante destacar el trabajo de todas las organizaciones que están aquí. Se trata de garantizar que tengan todos sus servicios bajo un mismo techo y que puedan sentirse plenamente atendidos”, indicó.

“Sin duda, este modelo se convierte en un referente para todo Estados Unidos en la atención a personas con necesidades especiales”.

Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, destacó el impacto directo en las familias.

“Los padres ahora sienten más tranquilidad sobre el futuro de sus hijos. Este tipo de iniciativas representa una respuesta real para el bienestar de la comunidad. “Esto es un cambio enorme, una verdadera transformación. Todos merecen vivir con dignidad y tranquilidad”.”, resaltó.

La jornada de inauguración reunió a más de 400 asistentes, entre funcionarios locales, líderes comunitarios, organizaciones y familiares, en un acto que evidenció el respaldo institucional y social a esta propuesta. Durante la ceremonia participaron figuras como el comisionado del condado de Miami-Dade, Anthony Rodríguez; la alcaldesa Daniella Levine Cava; la senadora estatal Ana María Rodríguez; el representante Alex Rizo; Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College (MDC); así como directivos de entidades clave en vivienda y desarrollo comunitario.

THE VILLAGE CASA FAMILIA Lideres locales y participantes en la jornada. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El programa incluyó intervenciones de fundadores, moradores y autoridades, además de una presentación sobre el desarrollo del proyecto, antes del corte de cinta que marcó oficialmente la apertura de la comunidad.

En ese entramado, también se destacó el papel de los equipos de trabajo, profesionales y personal de apoyo que sostienen el funcionamiento diario del proyecto, considerados por los organizadores como pieza esencial para garantizar no solo la operación del complejo, sino la calidad de vida, el acompañamiento y la estabilidad de sus residentes.

Casa Familia continuará desarrollándose en nuevas fases, con más unidades y espacios diseñados para distintos niveles de apoyo, mientras avanza en la recaudación de fondos para sostener su crecimiento.

Sin embargo, lo esencial ya está en marcha: en cada residente que encuentra su lugar, en cada familia que respira con mayor tranquilidad y en cada historia que deja de estar marcada por la incertidumbre. Porque en Casa Familia no solo se entregan viviendas. Se garantiza futuro.