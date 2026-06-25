jueves 25  de  junio 2026
POLÍTICA

Oposición boliviana lleva al Senado denuncias contra José Luis Zapatero

La solicitud surge tras un informe policial que atribuye al expresidente español gestiones en beneficio del Grupo Gloria

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).&nbsp; &nbsp;ARCHIVO &nbsp;

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).   ARCHIVO

 

Eduardo Parra / Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ_ La alianza opositora Libre solicitará la creación de una comisión especial en el Senado de Bolivia para investigar la presunta influencia que habría ejercido el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en favor del grupo empresarial peruano Grupo Gloria, a cambio de 200.000 euros, según un informe de la Policía española.

La iniciativa fue anunciada este jueves por la jefa de la bancada de Libre en la Cámara Alta, Tomasa Yarhui, quien adelantó que la comisión buscará obtener, a través de la Cancillería boliviana, toda la documentación relacionada con las investigaciones que se desarrollan en España.

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"Vamos a pedir, como bancada Libre, la conformación, en la Cámara de Senadores, de una comisión especializada para la investigación y así solicitar, a través de la Cancillería, toda la documentación de las investigaciones realizadas en España", declaró la legisladora.

Yarhui afirmó que el caso debe ser esclarecido y, de comprobarse responsabilidades, sancionado conforme a la ley.

"Para nosotros es de vital importancia este tema para que se pueda investigar y sancionar. Estamos estableciendo que primero se deben investigar los hechos antes de consolidar la justificación de los delitos", señaló, en declaraciones recogidas por el diario boliviano El Deber.

Informe de la UDEF

El anuncio de la oposición se produjo un día después de conocerse un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se sostiene que Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros entre 2024 y 2025 como "contraprestación económica" por realizar gestiones ante el Gobierno de Bolivia para favorecer los intereses de Grupo Gloria.

De acuerdo con el documento, las gestiones se habrían realizado durante la administración del expresidente Luis Arce y tendrían como objetivo facilitar los intereses de la compañía peruana, que enfrenta procesos judiciales en Bolivia.

Presunto contrato simulado

La UDEF sostiene que el pago habría sido canalizado mediante "un contrato simulado con una sociedad interpuesta", denominada Focus Social Research, bajo la figura de prestación de servicios de asesoría.

Asimismo, el informe indica que el exlíder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) realizó gestiones para concertar una reunión entre directivos del Grupo Gloria y autoridades bolivianas.

FUENTE: Con información de Europa Press

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