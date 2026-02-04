miércoles 4  de  febrero 2026
Sigue la persecución

Bolsonaro rinde declaración en caso de supuestas injurias al presidente Lula da Silva

La investigación a Bolsonaro se deriva de afirmaciones en redes sociales en las que vinculó a Lula con grupos del narcotráfico que operan en la favela de Alemao

El expresidente Jair Bolsonaro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA. -El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro prestó declaración desde la cárcel de Brasilia en la que se encuentra cumpliendo una pena de 27 años por intento golpe de Estado, en el marco de una investigación por un posible delito contra el "honor" del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien supuestamente relacionó con el crimen organizado.

Bolsonaro, según informó este miércoles la prensa local, declaró el lunes por estos hechos desde la cárcel de Papuda, donde fue trasladado a mediados de enero tras cumplir las primeras semanas de condena en una celda especial habilitada en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

Esta investigación está relacionada con unas supuestas declaraciones de Bolsonaro en redes sociales en las que, según la acusación del règimen, vinculó al presidente de Brasil con los grupos del narcotráfico que operan en la favela de Alemao, en Río de Janeiro.

El expresidente brasileño, de 70 años, también fue cuestionado por referirse a Lula da Silva como borracho y atracador. La defensa de Bolsonaro sostiene que las declaraciones son parte de una crítica política.

Bolsonaro se expresó en estos términos para criticar un acto de campaña de Lula durante las presidenciales de 2022 en la favela de Alemao, situada en la zona norte de Río de Janeiro, después de que el ahora presidente vistiera una gorra con unas iniciales que los seguidores atribuyeron falsamente a una facción criminal.

Cárcel en condiciones "más favorables"

El 15 de enero, Jair Bolsonaro fue trasladado desde su habitación de la sede de la Policía Federal en Brasilia hasta una cárcel con mejores condiciones debido a su estado de salud y tras una caída en la que se golpeó la cabeza.

La orden del magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes ocurrió días después de que la defensa del líder conservador y con problemas de salud, ratificó su pedido de prisión domiciliaria "humanitaria".

El nuevo espacio de reclusión tiene "condiciones aún más favorables, igualmente exclusivas y con total aislamiento en relación a los demás presos", señaló el magistrado en su decisión. Se trata de un enemigo de Bolsonaro que no explicó por qué el exmandatario no fue enviado antes a esa cárcel debido a los problemas de salud que atraviesa.

FUENTE: Con información de Europa Press

