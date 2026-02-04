Compañía teatral rompe vínculos con instituciones culturales en Cuba

MIAMI.- La reconocida compañía teatral El Ciervo Encantado anunció su decisión de desvincularse de manera definitiva del Centro de Teatro de La Habana (CTH), el Consejo Nacional de Artes Escénicas (CNAE) y el Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT), poniendo fin a cualquier relación laboral e institucional con estos organismos estatales.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado público difundido en sus redes sociales, en el que las fundadoras del grupo, la maestra Nelda Castillo (directora y actriz) y Mariela Brito (actriz y teatróloga), explican que la decisión responde a la negativa del colectivo a continuar sometiendo su obra a “las normas, regulaciones y mecanismos de evaluación y aprobación” impuestos por dichas instituciones.

Como parte de este paso, la agrupación informó que dejará de radicar en su histórica sede ubicada en Línea y 18, en el Vedado habanero, espacio que durante años fue punto de referencia para el teatro experimental en la capital cubana.

Una trayectoria singular en la escena teatral cubana

Fundado en 1996, El Ciervo Encantado se ha distinguido por una propuesta escénica experimental que integra teatro, performance, música, artes visuales e investigación corporal, desarrollando un lenguaje propio que lo convirtió en una de las compañías más singulares del panorama teatral cubano contemporáneo.

A lo largo de casi tres décadas, el grupo ha abordado temas vinculados a la identidad, la memoria, el cuerpo y la nación, con obras que han circulado tanto en Cuba como en escenarios internacionales, y que han generado amplio debate dentro del ámbito cultural.

Treinta años y una nueva etapa

El anuncio coincide con el aniversario 30 de la compañía, que será celebrado en 2026. Según el comunicado, el colectivo asume esta nueva etapa “con la alegría de tener una obra genuina”, que continuará siendo compartida y cuidada fuera de los marcos institucionales estatales.

El Ciervo Encantado agradeció públicamente a quienes le han acompañado a lo largo de su trayectoria y aseguró que mantendrá el vínculo con su público, reafirmando su compromiso artístico en un contexto marcado por tensiones recurrentes entre creadores independientes y las estructuras culturales oficiales en la isla.

No se trata solo de una ruptura administrativa, sino de una afirmación pública de independencia, asumida con los costos que ello implica. A las puertas de sus 30 años, la compañía elige la intemperie antes que la complacencia, reafirmando que el teatro auténtico no se conforma con sobrevivir: elige decir, aun cuando decir tenga consecuencias.