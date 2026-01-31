Oposición venezolana exige que amnistía anunciada por el régimen incluya desmontaje de "aparato represivo"

Las familias de los presos políticos venezolanos realizaron el miércoles 21 de enero su décima cuarta vigilia en las adyacencias de varios centros de detención

CARACAS. - La Plataforma Unitaria, coalición de la oposición democrática, y organizaciones de derechos expusieron las condiciones que urgen en Venezuela para la ley de amnistía para los presos políticos que fue anunciada por la jefa interina del régimen, Delcy Rodríguez. La oposición subrayó que el país reclama "el desmantelamiento de los grupos irregulares armados, así como del aparato represivo del régimen".

En un comunicado, la noche del viernes 30 de enero, la coalición opositora subrayó que debe darse la libertad inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos.

"Aún permanecen más de 800 civiles y militares tras las rejas, y los casi 300 liberados, en su inmensa mayoría, mantienen procesos judiciales abiertos con medidas cautelares", señalaron.

Además, la oposición sostuvo que debe estar garantizado el regreso de todos los exiliados, la anulación de las inhabilitaciones administrativas por razones políticas y el cese de la persecución política, así como el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información, sin amenazas indebidas.

Otro aspecto que consideran vital para la amnistía es la restitución de los partidos políticos que han sido judicializados y despojados: "Sus símbolos y tarjetas deben ser entregados a sus legítimas autoridades".

A su vez, exigen el restablecimiento de la vigencia plena de la Constitución y el avance en la construcción de un camino" hacia la restauración de los derechos humanos, civiles, sociales y políticos, que tenga como objetivo la refundación de las instituciones y el respeto a la soberanía popular".

Derechos de las víctimas

La ONG Provea sostuvo, a través de sus cuentas sociales, que, aunque es urgente la inmediata y plena liberación de las decenas de presos políticos, "el anuncio de una amnistía no debe ser concebido, bajo ningún concepto, como un perdón o medida de gracia de parte del Estado. Recordamos que estas personas fueron arbitrariamente encarceladas por ejercer derechos amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Nacional y en las leyes venezolanas".

Puntualizaron que las amnistías no deben obstaculizar el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos "a la verdad, a la justicia y la reparación".

Recordaron también a las autoridades interinas del régimen que, según los estándares internacionales de protección de derechos humanos, las amnistías "no podrán favorecer a actores involucrados en genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas, desaparición forzada y otras violaciones de Derechos Humanos".

Por su parte, el Foro Penal expresó en un comunicado que la ley de amnistía debe contar con la participación activa de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y, especialmente, de las víctimas de la prisión y persecución política, en lo relativo a la redacción del proyecto, aplicación y seguimiento.

Destacó que debe garantizarse la "no repetición" de las violaciones que generaron la persecución política en el país.

FUENTE: Con información de la Plataforma Unitaria/Provea/Foro Penal