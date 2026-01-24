Oposición venezolana desmiente cifras del régimen y exige liberar a más de 900 presos políticos

Familiares de los presos instalaron tiendas de campaña mientras esperaban noticias sobre la liberación de los reclusos frente a la prisión El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, el 12 de enero de 2026.

CARACAS.- La oposición democrática, agrupada en la Plataforma Unitaria, desmintió las cifras publicadas por Delcy Rodríguez, jefa interina del régimen chavista, sobre la excarcelación de presos políticos desde el 8 de enero.

Según Rodríguez, son 626 los presos excarcelados, pero la coalición opositora asegura que solo ha verificado "de manera rigurosa" 173.

"Al día de hoy, permanecen aún más de 939 presos políticos tras las rejas quienes, junto a sus familiares, viven una angustia creciente, esperando su merecida libertad", señaló la oposición en un comunicado este sábado 24 de enero.

La coalición exigió al régimen hacer pública la lista detallada de "las supuestas 626 liberaciones" que ha referido y difundió la lista de las excarcelaciones que ha constatado.

Puntualizó que la mayoría de las excarcelaciones, luego de la captura del dictador Nicolás Maduro por Estados Unidos, no son libertades plenas, sino medidas cautelares gravosas impuestas a personas inocentes "que ya han padecido largos e injustos períodos de prisión, manteniéndolas así bajo amenaza permanente".

Remiten a la ONU

La Plataforma Unitaria también informó que remitió al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, la lista de excarcelados que poseen, además de la lista de presos políticos que siguen recluidos en las cárceles venezolanas.

"Exigimos una vez más que cese el perverso mecanismo de liberaciones a cuentagotas y que se preceda de inmediato a la liberación masiva e incondicional de todos los presos políticos", señalaron.

Agregaron que Venezuela clama por "una verdadera reconciliación".

FUENTE: Con información de la Plataforma Unitaria Democrática