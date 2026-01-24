sábado 24  de  enero 2026
REPRESIÓN

Oposición venezolana desmiente cifras del régimen y exige liberar a más de 900 presos políticos

Los presos políticos "viven una angustia creciente, esperando su merecida libertad", dijo la oposición. Sólo han verificado 173 excarcelaciones

Familiares de los presos instalaron tiendas de campaña mientras esperaban noticias sobre la liberación de los reclusos frente a la prisión El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, el 12 de enero de 2026.

Familiares de los presos instalaron tiendas de campaña mientras esperaban noticias sobre la liberación de los reclusos frente a la prisión El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, el 12 de enero de 2026.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La oposición democrática, agrupada en la Plataforma Unitaria, desmintió las cifras publicadas por Delcy Rodríguez, jefa interina del régimen chavista, sobre la excarcelación de presos políticos desde el 8 de enero.

Según Rodríguez, son 626 los presos excarcelados, pero la coalición opositora asegura que solo ha verificado "de manera rigurosa" 173.

Lee además
Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro
DDHH

Edmundo González denuncia extorsiones y vicios en el juicio a su yerno y preso político Rafael Tudares
La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump
VENEZUELA

María Corina Machado denuncia en la OEA que no es "real" la liberación de presos políticos

"Al día de hoy, permanecen aún más de 939 presos políticos tras las rejas quienes, junto a sus familiares, viven una angustia creciente, esperando su merecida libertad", señaló la oposición en un comunicado este sábado 24 de enero.

La coalición exigió al régimen hacer pública la lista detallada de "las supuestas 626 liberaciones" que ha referido y difundió la lista de las excarcelaciones que ha constatado.

Puntualizó que la mayoría de las excarcelaciones, luego de la captura del dictador Nicolás Maduro por Estados Unidos, no son libertades plenas, sino medidas cautelares gravosas impuestas a personas inocentes "que ya han padecido largos e injustos períodos de prisión, manteniéndolas así bajo amenaza permanente".

Remiten a la ONU

La Plataforma Unitaria también informó que remitió al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, la lista de excarcelados que poseen, además de la lista de presos políticos que siguen recluidos en las cárceles venezolanas.

"Exigimos una vez más que cese el perverso mecanismo de liberaciones a cuentagotas y que se preceda de inmediato a la liberación masiva e incondicional de todos los presos políticos", señalaron.

Agregaron que Venezuela clama por "una verdadera reconciliación".

FUENTE: Con información de la Plataforma Unitaria Democrática

Temas
Te puede interesar

Periodista venezolano excarcelado aboga por liberación de presos políticos para avanzar en transición

ONG venezolana denuncia que retraso en excarcelaciones "también es tortura"

Improbable, alegato de inmunidad para Nicolás Maduro  

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.
TRANSFORMACIóN

TikTok se vuelve estadounidense en EEUU... ¿qué cambiará?

María de Lourdes Van-Caneghem, de 50 años es acusada como la principal sospechosa en el caso.
FRAUDE MIGRATORIO

Falsa asesora legal operaba en Miami con identidad de abogada de inmigración

Una joven se resguarda del frío en Miami.
FLORIDA

Regresa el frío a Miami, busque abrigo

Cámaras de seguridad de la policía revelan el momento en que sacan al menor de la vivienda.
VIOLENCIA INFANTIL

Madre del niño de 6 años brutalmente agredido en North Miami Beach se entrega a las autoridades

Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024.     
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Te puede interesar

Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero. 
JUSTICIA

Improbable, alegato de inmunidad para Nicolás Maduro  

Por María Inés Lombardi
El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
PRESIDENCIA

A un año de su mandato, Trump actúa con todas las fichas sobre el tablero

Agentes federales observan mientras los manifestantes se reúnen cerca del lugar donde las autoridades estatales y locales dicen que un hombre fue baleado por agentes federales más temprano esa mañana en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026.
Migraciòn

Departamento de Seguridad Nacional afirma que el hombre tiroteado en Mineápolis iba "armado"

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)
Crisis energética

Cuba anuncia apagones que dejan sin electricidad a casi el 60% de los habitantes de la isla

Cámaras de seguridad de la policía revelan el momento en que sacan al menor de la vivienda.
VIOLENCIA INFANTIL

Madre del niño de 6 años brutalmente agredido en North Miami Beach se entrega a las autoridades