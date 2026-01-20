María Corina Machado denuncia en la OEA que no es "real" la liberación de presos políticos

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump

WASHINGTON .- María Corina Machado , Nobel de la Paz 2025 y líder política de Venezuela , afirmó que en el país hay que desmontar la estructura de represión para hablar de transición y destacó que la anunciada liberación de los presos políticos no es “real”.

“Los presos que han sido excarcelados no son libres y tienen que liberarlos a todos”, insistió.

Machado dio sus declaraciones a la salida de la reunión con el secretario general de la OEA, Albert R. Radim, con quien conversó “en detalle” del proceso de transición y la situación de los presos políticos, según dijo.

“Creo que el sistema interamericano tiene mecanismos que han activado, y que este es un momento en el cual todos los países, absolutamente todos los que son Estados miembros de la OEA, deben escuchar a sus pueblos que nos acompañan. Aunque algunos son más silentes, pero es el momento de actuar”, aseveró.

Presos políticos excarcelados, no libres

Machado hizo énfasis en la situación de los detenidos en forma arbitraria por el régimen venezolano por motivos políticos y que han comenzado a salir de las cárceles tras el anuncio oficial de la liberación de un “importante cantidad de personas”, el 8 de enero pasado pasado.

“No es posible hablar de transición con represión, son dos circunstancias absolutamente contrarias”, explicó a los medios.

“La prioridad en este momento es la liberación de los presos políticos pero la libertad real, insisto, presos que han sido excarcelados no son libres, y tienen que liberarlos a todos”, aseguró. Incluyó a “aquellos compañeros que están escondidos y perseguidos para que puedan libremente expresarse y actuar, y todo el que quiera volver a Venezuela pueda hacerlo”.

“Hay que desmontar la estructura represiva y clausurar definitivamente todos los centros de tortura”, añadió seguidamente y subrayó la situación de familiares de presos políticos que aguardan aún por la libertad de sus parientes en las afueras de las cárceles y reclaman atención.

Transición sin represión

“Que no haya riesgo de que se conviertan ellos en los nuevos prisioneros”, apuntó.

Tras reprochar la forma cruel como se conducen las liberaciones sin libertad, hizo votos para que la OEA se aboque al “desmontaje completo del sistema represivo que al final es lo único que le queda al régimen en el poder”.

Aseguró no tener duda alguna de que “Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición. Si hay un país en la región que está cohesionado es Venezuela”, reafirmó.

Según la ONG Foro Penal había 777 presos políticos aún encarcelados hasta este 19 de enero, luego de 151 excarcelados desde que el régimen hizo el anuncio hace 12 días y el cual ha sostenido que dejó en libertad a más de 400 personas.

