miércoles 21  de  enero 2026
REPRESIÓN

Periodista venezolano excarcelado aboga por liberación de presos políticos para avanzar en transición

Defender derechos no es un delito, dijo el periodista Carlos Julio Rojas. Recordó que, dentro de los presos políticos del régimen, quedan tres activistas

El periodista venezolano Carlos Julio Rojas estuvo 21 meses detenido siendo víctima de abusos y violaciones de derechos humanos.

El periodista venezolano Carlos Julio Rojas estuvo 21 meses detenido siendo víctima de "abusos y violaciones de derechos humanos".

ONG Espacio Público
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Carlos Julio Rojas, periodista venezolano y activista excarcelado recientemente, abogó por la libertad de los presos políticos para avanzar en la transición tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Rojas, quien estuvo detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), señaló: “Para que se dé la democracia en Venezuela, es necesaria la libertad de todos los presos políticos. Pido por mis compañeros de el Helicoide y de todos los centros de reclusión”.

Tras 21 meses de reclusión, durante los cuales fue sometido a aislamiento prolongado, al periodista le fijaron varias medida cautelares: prohibición de salida del país, presentación cada 30 días y prohibición de declarar a los medios de comunicación.

Este martes 20 de enero, Rojas visitó el monumento a las víctimas de la represión en el centro de Caracas . Desde allí sostuvo que, pese a las restricciones impuestas por el tribunal que lleva su causa, no puede guardar silencio cuando dentro de los presos políticos quedan tres defensores de derechos humanos.

Se trata de “Javier Tarazona, Kennedy Tejera y mi compañero de lucha Eduardo Torres quien además fue mi abogado y convivimos durante meses en la misma cárcel. Todos deben ser liberados porque defender derechos no es delito”.

El periodista agradeció a los gremios, a las organizaciones de derechos humanos, y a los defensores "que sin miedo pidieron la libertad de los presos políticos”.

Balance de presos políticos

Foro Penal registró, hasta el 20 de enero, 777 presos políticos tras las recientes excarcelaciones que ha hecho el régimen en medio de la presión del Gobierno del presidente Donald Trump. Dentro de este grupo de detenidos, hay 70 con nacionalidad extranjera o venezolanos con doble nacionalidad.

Aunque el régimen, que dirige de forma interina Delcy Rodríguez, asegura que hay más de 400 presos excarcelados, la ONG solo ha constatado 143 desde el 8 de enero.

FUENTE: Con información de El Impulso/Monitoreamos

Temas
