martes 20  de  enero 2026
DDHH

Edmundo González denuncia extorsiones y vicios en el juicio a su yerno y preso político Rafael Tudares

El presidente electo de Venezuela señala “episodios” que evidencian que la detención fue instrumento de presión del régimen para forzar su salida y exige respuestas

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Edmundo González, líder de la oposición y electo presidente de Venezuela, denunció este martes extorsiones de las que habría sido víctima su hija Mariana González durante el juicio que se le sigue a su esposo Rafael Tudares, preso político del régimen y que fue condenado a 30 años de prisión.

Indicó que los hechos de coerción fueron utilizados deliberadamente en la detención de su yerno como “instrumento de presión para forzar decisiones políticas”.

“La gravedad de estos hechos y de todo el vicio jurídico exige respuestas inmediatas”, afirmó González, a través de su cuenta en X, acerca del proceso clandestino que se inició con la detención arbitraria de Tudares el 7 de enero de 2025.

Extorsión en juicio de Rafael Tudares

Edmundo González en su mensaje hizo alusión a un comunicado que su hija Mariana publicó este 19 de enero, luego de haber podido visitar en la cárcel a su esposo a quien el régimen ha mantenido incomunicado por más de un año, y constatado que Tudares presentaba un estado físico preocupante.

En el comunicado, ella denunció públicamente que Tudares ha sido víctima de un proceso penal sin pruebas y “de una cruel venganza política”. Aún así fue sentenciado a 30 años de prisión.

Indicó además que Tudares, quien es abogado, tuvo acceso a las actas procesales solamente el día de “su única y sumaria audiencia de juicio”, lo cual constituye una violación absoluta a los derechos y garantías consagrados en la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos, según remarcó.

Aunado al proceso judicial “arbitrario y amoral”, Mariana González denunció que “fui víctima de tres episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes”.

La comunicación no detalla nombres de personas ni organizaciones involucradas.

FUENTE: Con información de red x Edmundo González, Mariana González

Temas
