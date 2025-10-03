viernes 3  de  octubre 2025
REPRESIÓN

Expreso político del régimen de Maduro describe el "terror vivido" en cárcel venezolana

Nelson Merino, dirigente nacional de Encuentro Ciudadano, relató que en Tocorón el hambre y la desesperación son utilizados como mecanismos de control

La ONG Foro Penal contabiliza 268 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.

La ONG Foro Penal contabiliza 268 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.

@Presidencia_VE
Familiares de presos políticos en Venezuela.

Familiares de presos políticos en Venezuela.

Cuenta X de la ONG PROVEA
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela valoró la receptividad de la embajada de Japón, este jueves 8 de mayo. Consideran que escucharlos fue una expresión de solidaridad y de compromiso con los DDHH

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela valoró la receptividad de la embajada de Japón, este jueves 8 de mayo. Consideran que escucharlos fue una expresión de solidaridad y de compromiso con los DDHH

Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Régimen de Nicolás Maduro anunció el 20 de septiembre la toma del penal donde operaba la peligrosa banda el Tren de Aragua

Régimen de Nicolás Maduro anunció el 20 de septiembre la "toma" del penal donde operaba la peligrosa banda el "Tren de Aragua"

YURI CORTEZ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - En el foro ¿Qué pasa en Venezuela?, organizado por Casla Institute en Madrid, el dirigente opositor Nelson Merino ofreció un duro testimonio sobre su detención y posterior traslado a la cárcel de Tocorón, donde aseguró que centenares de ciudadanos siguen siendo víctimas de torturas físicas y psicológicas bajo órdenes del régimen de Nicolás Maduro.

Merino, dirigente nacional de Encuentro Ciudadano, fue detenido el pasado 30 de julio de 2024, un día después de las fraudulentas elecciones presidenciales en Venezuela.

Lee además
En septiembre, durante la protesta ante la embajada de Italia en Caracas, abogaron por una Canonización sin presos políticos. Esto ante la próxima ceremonia de los primeros santos venezolanos: el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.
VENEZUELA

Régimen de Venezuela suma más presos políticos: 15 detenciones más en solo 15 días
El comediante venezolano George  Harris.
EN LAS REDES

George Harris rechaza declaraciones de ministra española sobre Venezuela

Según relató, su arresto obedeció a su papel como coordinador electoral en Naguanagua (estado Carabobo), donde custodiaba actas que demostraban, afirmó, la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia.

“Orgullosamente, nuestro municipio le dio el triunfo al doctor Edmundo con más del 84% de los electores. Por eso fui el primero en ser víctima de la represión en Carabobo”, denunció.

"Película de terror"

Tras permanecer un mes en el centro de detención del SEBIN de Naguanagua, fue trasladado a la prisión de Tocorón, que describió como “una película de terror”. Allí, dijo, presenció golpizas, abusos sexuales, falta de alimentos y condiciones médicas extremas.

“Vi cómo maltrataban a niños de 17 años, ancianos mayores de 80 y personas con enfermedades graves como cáncer, Parkinson y Alzheimer. Muchos pedían a Dios poder volver a ver a sus hijos”, relató.

"Mecanismos de control"

Merino en su testimonio, también afirmó que en Tocorón el hambre y la desesperación eran utilizadas como mecanismos de control: “Tú haces lo que yo quiero y te doy un plato de comida más. Tú haces lo que yo quiero y te dejo cinco minutos más en el patio. Tú haces lo que yo quiero y te llevo a enfermería”. Según denunció, esos “favores” muchas veces implicaban abusos sexuales por parte de los custodios.

Asimismo, el opositor habló de intentos de suicidio que presenció dentro de la cárcel: “Vi personas lanzarse de las literas, ahorcarse con sábanas, beber cloro o alcohol para poner fin al sufrimiento”.

"Escapar"

El dirigente opositor también explicó que tras estar en cautiverio, logró recuperar la libertad y emprendió una riesgosa travesía hacia Colombia para escapar de la persecución.

“Cuando finalmente me soltaron sabía que quedarme en Venezuela era una condena de nuevo encierro o incluso de muerte. Crucé la frontera por pasos irregulares, con miedo a ser recapturado, hasta que logré llegar a territorio colombiano. Solo entonces pude respirar en libertad y denunciar ante el mundo lo que viví y lo que aún sufren miles de venezolanos”, relató.

"Visibilizar a las víctimas"

Durante su intervención, Merino pidió visibilizar a las víctimas que no tienen voz ni respaldo político. “Siempre se mencionan a los dirigentes presos, pero también hay niños, ancianos, personas en situación de calle y ciudadanos comunes que están pagando condenas políticas de manera injusta. Ellos también merecen justicia”, señaló.

El testimonio fue recibido como una nueva denuncia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en un contexto en el que organizaciones internacionales han documentado la persecución sistemática contra disidentes y ciudadanos que protestaron tras las elecciones de julio de 2024.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Tamara Suju (@tamysur)

FUENTE: Con información de Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe frente a la costa de Venezuela, cuatro muertos

El régimen de Maduro acelera la devaluación del bolívar: dólar oficial sube 10% en apenas cinco días

Régimen de Maduro denuncia presencia de cazas estadounidenses cerca de sus costas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Xavier Jordán Mendoza.
BAJO LUPA FEDERAL

FBI allana mansión en Miami-Dade de prófugo clave en trama de narcopolítica ecuatoriana

Cuenta de Instagram de Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial
EN LAS REDES

El debate moral detrás de Tilly, actriz creada con inteligencia artificial

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe frente a la costa de Venezuela, cuatro muertos

Durante la protesta el 15 de septiembre ante la sede de la embajada de España en Caracas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos abogó por la creación de una comisión internacional para supervisar la situación de estos detenidos
DDHH

Maduro tiene a 20 presos políticos españoles: familiares denuncian abandono de Sánchez y omisión de Zapatero

Petro y la estrategia de desafiar a Israel
OPINIÓN

Petro y la estrategia de desafiar a Israel

Te puede interesar

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe frente a la costa de Venezuela, cuatro muertos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump habla con periodistas.
Reacción a ultimátum

Hamás acepta liberar a rehenes israelíes, pero propone "discutir" los detalles del plan de paz de Trump

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, habla con los medios de prensa en el Capitolio.
EEUU/CONGRESO

Demócratas del Senado vuelven a rechazar plan presupuestario republicano

Donald Trump, Ron DeSantis y Kristi Noem recorren Alligator Alcatraz; Everglades, Florida. 
FINANCIAMIENTO

Gobierno federal transfiere a Florida $608 millones para centros de inmigración, incluido "Alligator Alcatraz"

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer.
PRESO POLÍTICO

Hermana de José Daniel Ferrer: "No sabemos si la dictadura aceptará el exilio"