viernes 1  de  mayo 2026
POLÍTICA

Petro va de salida, pero insiste en asamblea constituyente para cambiar la Constitución por una a su medida

El gobernante izquierdista aseguró que no quiere cambiar la Constitución sino solamente "agregarle dos capítulos"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.&nbsp;

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió este viernes su proyecto de una asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1991, con el fin de introducir la reelección presidencial y postularse nuevamente al cargo, de acuerdo con denuncias de la oposición.

El gobernante izquierdista pidió a los ciudadanos que apoyaran con su firma esa iniciativa en medio de la violencia que azota al país y críticas de la oposición que lo señalan por un mal gobierno.

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En un discurso que pronunció en Medellín con motivo del Primero de Mayo, Petro aseguró que no quiere cambiar la Constitución sino solamente "agregarle dos capítulos".

"Uno, el capítulo de los actos legislativos que hagan realidad los derechos fundamentales del pueblo de Colombia, individual, social y colectivamente. Y otro con la reforma del sistema político que arrincone definitivamente, penal y socialmente la corrupción en Colombia", explicó, pese a que su gobierno es señalado de corrupción, incluso su hijo Nicolás Petro Burgos, que enfrenta cargos por delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito cuando fue diputado regional..

Entre las reformas que mencionó que no ha podido lograr están la de la salud y la de las pensiones, ésta última pendiente de fallos judiciales, pero también la agraria y la de la minería.

Según Petro, que terminará su mandato el próximo 7 de agosto, esos son "dos capítulos más que le hacen falta a la Constitución" y "este es el objetivo para este año antes de que termine, no para el siglo entrante".

"Todas estas reformas que garantizan los derechos fundamentales que la Constitución del 91 ordenó (...) hay que hacerlas aprobar, es orden del pueblo", insiste, pese a los reveses que ha sufrido la propuesta.

El gobernante añadió que, para lograr eso, "solo hay una manera, se llama Asamblea Nacional Constituyente", por lo que pidió a sus seguidores que apoyen la recolección de firmas con el fin de entregar al Congreso ese apoyo popular para que convoque esa iniciativa.

Señaló que se necesitan 2,5 millones de firmas válidas para que el próximo Congreso, que fue elegido el pasado 8 de marzo y se instalará el próximo 20 de julio, convoque al pueblo a las urnas para una constituyente.

Críticas a la propuesta

Petro promueve la idea de una constituyente desde el 15 de marzo de 2024, cuando en un discurso en Cali, la principal ciudad del suroeste del país, la propuso como "alternativa" para la transformación de Colombia ante el estancamiento de sus reformas en el Congreso.

La propuesta de Petro ha encontrado el rechazo de distintos partidos y sectores que consideran innecesaria esa convocatoria porque la Constitución actual es de las más modernas del continente. Pero, aún así un comité de aliados del Gobierno comenzó a recoger firmas en febrero pasado con ese propósito.

La oposición de derecha asegura, además, que lo que Petro busca con la convocatoria de una constituyente es volver a introducir la reelección presidencial, que fue suprimida en 2015, para aspirar nuevamente al cargo en 2030.

FUENTE: Con información de EFE

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