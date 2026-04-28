Oposición venezolana exige liberar a 442 presos políticos con "procesos expeditos"

Familiares de presos políticos en la cárcel del Rodeo I escenificaron el viacrucis en Semana Santa el 1 de abril 2026.

CARACAS.- La Plataforma Unitaria, que agrupa a la oposición democrática, exigió al gobierno interino de Delcy Rodríguez la liberación de los 442 presos políticos que quedan en el país.

La alianza informó la noche del lunes que, hasta ahora, han verificado 776 presos liberados. "A casi un mes, desde nuestro último reporte del día 31 de marzo, solo hemos verificado 18 liberaciones por lo cual exigimos una vez más procesos de liberaciones masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos", señalaron en un comunicado.

VENEZUELA Oposición venezolana plantea hoja de ruta para desmontar el sistema represivo del chavismo

Asimismo, la oposición enfatizó que para la libertad de todos los perseguidos "solo se necesita voluntad política".

Advirtieron también que las excarcelaciones están prácticamente detenidas, "mientras sigue la angustia y dolor de los familiares de presos políticos".

El 13 de abril, la La Plataforma Unitaria Democrática presentó una hoja de ruta con ocho ejes para avanzar hacia una transición en Venezuela. De esta manera, exigen la liberación de los presos políticos, el desmantelamiento del aparato represivo y condiciones electorales reales frente al control institucional del chavismo.

Subrayaron que la liberación de todos los presos políticos representa una condición “moral y política esencial” para cualquier proceso creíble.

Para la oposición democrática es fundamental el restablecimiento de las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, asociación, manifestación y prensa.

Excarcelan a militares

Dentro de las excarcelaciones de los últimos días, el Foro Penal confirmó al coronel Diego Bautista Espin y a la teniente Johanna Bermúdez. Según la ONG, estos militares fueron absueltos de los delitos de conspiración, asociación para delinquir; traición a la patria, y retardo y omisión intencional de funciones.

"Sin embargo, fueron condenados por divulgación de datos Acceso indebido Se les otorgó medida cautelar sustitutiva de privación de libertad", señalaron.

FUENTE: Con información de la Plataforma Unida Democrática, Foro Penal