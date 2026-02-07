Oposición venezolana exige que la amnistía para presos políticos sea sin condiciones

En los alrededores del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, a 32.6 Kilómetros de Caracas, fue uno de los lugares donde se realizó la vigilia por la libertad de los presos políticos este jueves 15 de enero

CARACAS. - La Plataforma Unitaria, coalición que agrupa a la oposición democrática, exigió que la amnistía para los presos políticos del chavismo sea plena y sin exclusiones. Abogó por la libertad inmediata de todos los perseguidos.

Tras revisar el proyecto de ley de amnistía propuesto por el régimen, y aprobado en Primera Discusión por la Asamblea Nacional el 5 de febrero, la coalición dijo que "una amnistía condicionada no puede ser considerada como verdadera".

En un comunicado, difundido la noche del viernes 6 de febrero, la oposición dijo que el texto presentado excluye a amplios grupos de presos políticos civiles y militares, y no deroga el marco legal represivo vigente en Venezuela, como la Ley Contra el Odio y la Ley Simón Bolívar.

Por otra parte, advirtieron, la amnistía que se plantea no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas ni fija mecanismos de reparación de las víctimas.

Señalaron también que el artículo 6 de la propuesta "excluye deliberadamente" momentos políticos de significación histórica que "claramente forman parte del período establecido entre el 1 de enero de 1999 al 30 de enero de 2026·".

Instrumentos de persecución

A su vez, la oposición cuestionó que el artículo 9 del proyecto de ley deje la aplicación de la amnistía en manos de los mismos órganos judiciales y del Ministerio Público, "que han sido instrumentos de la persecución política" en el país.

"No puede llamarse reconciliación a un proceso en el que la libertad de los perseguidos dependa de quienes ordenaron, ejecutaron o validaron su encarcelamiento", puntualizó la Plataforma Unitaria.

FUENTE: Con información de la Plataforma Unitaria