miércoles 4  de  febrero 2026
REPRESIÓN EN VENEZUELA

Comité por la Libertad de presos políticos exige al régimen publicar proyecto de ley de amnistía

La libertad de los presos políticos "debe ser un proceso público, transparente y bajo el escrutinio de la sociedad", dijo el Comité de familiares

Las familias de los presos políticos venezolanos realizaron el miércoles 21 de enero su décima cuarta vigilia en las adyacencias de varios centros de detención

Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió publicar de inmediato el proyecto de ley de amnistía que fue anunciado hace unos días por la jefa interina del régimen, Delcy Rodríguez. Hasta ahora, no se conoce la propuesta ni el tema fue incluido en el orden de día de la sesión de la Asamblea Nacional (AN) del martes 3 de febrero.

"La libertad de nuestros familiares debe ser un proceso público, transparente y bajo el escrutinio de la sociedad", puntualizó la organización en un comunicado.

Destacaron que no habrá una amnistía legítima sin la voz de los protagonistas. De allí la petición de ser incluidos en el debate.

Al mismo tiempo, puntualizaron que mientras se logra la amnistía, no deben detenerse las excarcelaciones de presos políticos anunciadas el 8 de enero tras los acuerdos del régimen interino con los Estados Unidos. En este punto solicitaron que las excarcelaciones se conviertan en libertad plena y que se aumenten significativamente el número de presos excarcelados.

"Cada día de retraso es un día más de daño irreparable para los presos políticos y sus familias", puntualizaron.

Priorizar el dolor

Asimismo, la organización dijo que observa la celeridad y eficiencia con las que son procesadas en el Parlamento las leyes económicas, como la recientemente sancionada Ley de Hidrocarburos.

"El dolor de las familias venezolanas no puede valer menos que el petróleo. Exigimos que esa misma voluntad política y rapidez se aplique a ley de amnistía. La libertad y la vida de quienes están injustamente tras las rejas requieren una respuesta inmediata, humana y verificable", señalaron.

FUENTE: Con información del Comité por la Libertad de los Presos Políticos

