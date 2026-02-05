jueves 5  de  febrero 2026
Proyecto de amnistía en Venezuela excluye "violaciones graves" a los DDHH

"Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación", dice la exposición de motivos Asociados

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.

Foto por JUAN BARRETO / AFP

Foto por JUAN BARRETO / AFP

CARACAS.- El Parlamento de Venezuela de tendencia chavista tiene en agenda iniciar este jueves el debate sobre la ley de amnistía general, que excluirá "violaciones graves" a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, según el texto de justificación legislativa al que accedió la AFP.

La "Ley de amnistía para la convivencia democrática" es una iniciativa de la presidenta interina Delcy Rodríguez, en el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

La Iglesia Católica en Venezuela está representada por la CEV. 
Carta abierta a la Asamblea de la Conferencia Episcopal
Omar Jesús Estacio.
¿Amnistías en manos de los desacreditados juzgados "roboLucionarios"?

El punto único en el orden del día de la Asamblea Nacional es la primera discusión de la "Ley de amnistía para la convivencia democrática".

La sesión está convocada para el mediodía (16H00 GMT), aunque normalmente se atrasa. La primera discusión aborda el espíritu general de la ley que antecede a una consulta con la sociedad civil previo al debate final artículo por artículo.

"Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación", dice la exposición de motivos. "Quedan excluidos de sus beneficios" delitos como "las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas", añadió.

La interina Delcy Rodríguez propuso hace una semana una amnistía general que abarque los 27 años del chavismo en el poder.

"Lo que quisiéramos es que esta ley dé un mensaje poderoso, potente, de la intención de un nuevo momento político" y "esperamos llegar a los consensos suficientes para que la ley de Amnistía sea aprobada por unanimidad", dijo el miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la interina y actualmente primero en la línea de sucesión.

El chavismo tiene mayoría absoluta en el Parlamento unicameral.

Sería la segunda amnistía en la era del chavismo, la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007.

El proyecto de ley se presenta en medio de un lento proceso de excarcelación de centenares de presos políticos ordenado por la presidenta Rodríguez el 8 de enero.

Un mes de intinerato

Este jueves se cumple un mes desde que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de EEUU y se convirtiera en la cabeza visible del chavismo y de una política tutelada por Estados Unidos que ha abierto el camino a una transición en el país.

FUENTE: Con información de AFP

