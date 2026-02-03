martes 3  de  febrero 2026
REPRESIÓN

Amnistía Internacional denuncia falta de "medidas para hacer justicia" en Venezuela

La ONG advierte que el régimen interino controlado por el chavismo mantiene intacto el aparato represivo pese a algunas excarcelaciones

Desde 2014 hasta 2025 la represión no cesa en Venezuela.

AFP/Archivo
Amnistía Internacional.

Archivo/Amnistía Internacional
Delcy Rodríguez, quien asumió funciones como presidenta encargada

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - La organización Amnistía Internacional (AI) denunció este martes la ausencia de “medidas significativas para hacer justicia” en Venezuela, pese a las excarcelaciones anunciadas tras la caída del dictador depuesto Nicolás Maduro y la instalación de un mandato interino encabezado por Delcy Rodríguez.

En un comunicado, la ONG advirtió que, aunque algunas liberaciones se han producido desde la captura de Maduro durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero, la estructura represiva del régimen permanece intacta y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante más de una década siguen en la impunidad.

Manifestantes agradecen al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump la captura en Venezuela del narcodictador Nicolás Maduro. 
“La población venezolana vuelve a estar a la espera de justicia”, señaló Amnistía, al destacar que no existen garantías de no repetición ni avances reales en la rendición de cuentas por las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas bajo el mandato de Maduro, ahora replicadas bajo el control político del chavismo residual.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, sostuvo que la acción militar de Estados Unidos contra el régimen de Maduro “constituyó un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas”, pero advirtió que ello no puede servir como excusa para encubrir la responsabilidad penal de las autoridades venezolanas.

“La impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades venezolanas durante más de una década continúa ahora bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Aunque algunas personas detenidas están siendo liberadas, no se han adoptado medidas serias para hacer justicia ni para desmontar el aparato represivo”, afirmó.

Amenazas y persecución

La ONG alertó además que las amenazas contra la sociedad civil persisten y que defensores de derechos humanos continúan enfrentando persecución, intimidación y criminalización, lo que evidencia que el relevo en la cúpula del poder no ha supuesto un quiebre real con las prácticas del régimen.

Amnistía pidió que las críticas a la acción militar de Estados Unidos “no eclipsen la urgente necesidad de rendición de cuentas y reparación” por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el chavismo contra el pueblo venezolano.

La organización también advirtió que las amenazas del presidente Donald Trump, en el contexto de la presión internacional contra el chavismo, “aceleran el debilitamiento de normas del derecho internacional”, aunque reiteró que ningún argumento político puede borrar la responsabilidad penal del régimen venezolano.

FUENTE: Con información de Europa Press

