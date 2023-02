Opositores aseguran que no le entregarán las primarias al CNE

CARACAS.- Los organizadores de las primarias de la oposición en Venezuela aseguran que la intervención del Consejo Nacional Electoral ( CNE ) no vulnerará la autonomía del proceso, haciendo así frente a las críticas planteadas por algunos opositores que rechazan la participación del Poder Electoral al considerar que no es un órgano garante de imparcialidad.

"Nosotros no le vamos a entregar la primaria a nadie, somos independientes de cualquier órgano de Gobierno, del CNE, de cualquier candidatura o partido", dijo Casal.

Casal agregó que hasta el mimento, las solicitudes que le han planteado al CNE son claras y precisas, y se refieren específicamente al uso de los centros de votación y el Registro Electoral.

"Es completamente falso que no haya autonomía", aseveró Casal, que añadió que el proceso está en manos de la sociedad civil.

El pasado viernes, la Plataforma Unitaria que aglutina a los partidos de oposición en Venezuela, informó que acordó con el CNE la instalación de una comisión técnica para tratar sobre los requerimientos que le presentaron al órgano comicial en diciembre pasado, vinculados al uso de las máquinas electrónicas, los centros de votación y la participación de los efectivos militares para el resguardo de los centros y el material electoral.

Este lunes, el opositor Andrés Velásquez, expresó su desacuerdo con la decisión de pedir asistencia técnica al CNE porque a su juicio pone en riesgo la transparencia y credibilidad de las primarias.

"Rechazamos desde ya que en la elección primaria del candidato presidencial de los factores democráticos, que es un proceso interno, intervenga de manera alguna el CNE como brazo electoral del régimen", manifestó Andrés Velásquez, dirigente del partido La Causa R y quien aspira a medirse en las primarias.

Velásquez sentenció que el CNE "condicionará" a que se acepte su apoyo técnico para las primarias y la participación de lo que se conoce como "Plan República", que es el despliegue de efectivos militares para custodiar los centros de votación y el material electoral.

Sobre las declaraciones de Velásquez, Casal apuntó que "no nos hemos reunido con el CNE después del 15 de diciembre y ahí no se discutió ninguno de esos temas".

La Comisión de Primaria tiene previsto anunciar el miércoles la fecha de la elección y detalles del cronograma del proceso. "No queremos distraernos, no queda tiempo para las versiones que no se corresponden con la realidad (…) sabemos que cada paso gusta a algunos y disgusta a otros", añadió Casal.

FUENTE: Con información de El Pitazo