Opositores llaman a sociedad civil y juristas a participar en selección de magistrados del TSJ

EEUU promovió la reunión entre el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez (izq.), y la opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas, el 18 de junio de 2026.

CARACAS. Un llamado a la sociedad civil y a los juristas del país para que se incorporen a fiscalizar el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) y a integrar el Consejo Independiente de Revisión de Credenciales (CIRC), hicieron los integrantes de oposición que están en la mesa de diálogo con el chavismo, proceso tutelado por Estados Unidos.

Este martes quedó sancionada la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y es por eso que se hace el llamamiento para cumplir con los pasos que pautan la Constitución de Venezuela y la reforma aprobada, con la finalidad de lograr que el máximo tribunal de la nación andina esta vez cumpla con el papel de ser independiente del poder político.

Entre los pasos, está la selección de los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano que será el encargado de escoger en primera instancia a aquellos aspirantes a magistrados, una vez que revisen las credenciales.

Lo primero, es la designación por parte de la Asamblea Nacional (AN) de la Comisión Preliminar (CP) compuesta por 11 diputados que, a su vez, es la que seleccionará a 12 miembros de la sociedad civil para conformar este Comité de Postulaciones. Los diputados de la CP, luego se integrarán al CPJ.

La convocatoria a la sociedad civil se hará por la página web de la AN y por tres diarios de circulación nacional. La norma y costumbre, que se fue desvirtuando con la mayoría parlamentaria del chavismo, es que fueran mayormente las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales quienes postulen candidatos tanto al CPJ como a magistrados al igual que ONG que tengan que ver con el ámbito jurídico. También aspirantes a jueces lo pueden hacer por iniciativa propia.

La reforma de la Ley del TSJ, se enfocó en aumentar el número de miembros de la sociedad civil en el CPJ así darle mayor peso y que la escogencia de los magistrados se haga con personas que sepan evaluar bien las credenciales de los aspirantes para tratar de que sean los más idóneos posibles y borrar fallas del pasado como: la pertenencia a un partido, antecedentes penales y otras causales que llevaron a tener un alto tribunal en el país suramericano que responde al oficialismo.

Un organismo que no está en la Constitución ni en la Ley del TSJ, es el CIRC, pero que se logró por el acuerdo político en la mesa de negociación chavismo-oposición y que tendrá la misión de revisar la lista de aspirantes que haya elaborado el Comité de Postulaciones Judiciales,

La oposición que está en la mesa de diálogo trata de ponerle un doble cerrojo a la primera selección de los magistrados con estos dos órganos (CPJ y CIRC), que, de acuerdo con el mandato constitucional y la ley, la escogencia definitiva se hace en la plenaria del Parlamento, cuya mayoría es oficialista.

Aunque parece obvio, que la participación de sociedad civil y juristas es un deber ser, durante estos años de mandato chavista este precepto fue “incumplido” en el sentido de que la participación siempre estuvo vinculada al chavismo y la oposición se abstenía de cumplir su papel dado que de antemano sabían que por diversas vías se le impediría participar ya fuera en la escogencia de los integrantes del CPJ o de los magistrados.

Al final, de todas formas, la ecuación matemática puede que se imponga puesto que, el chavismo es mayoría en el poder Legislativo y eso influirá a la hora de escoger la Comisión Preliminar de los 11 diputados.

Por lo momentos, no se fijado la fecha para la escogencia de los dos órganos, se espera que a más tardar sea la próxima semana, si en realidad se quiere que el nuevo TSJ este nombrado en noviembre. El tiempo apremia.

Los opositores de la mesa de negociación , al parecer, abrigan el temor que connotados juristas de Venezuela no participen en este proceso ya que han rechazado la composición del CPJ en virtud de que exigen que solo lo integren miembros de la sociedad civil.