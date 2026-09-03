jueves 3  de  septiembre 2026
MEDIO ORIENTE

EEUU: Tránsito marítimo en Ormuz regresa casi a niveles de antes de la guerra

"Si miran tres meses atrás, ¿cuánto petróleo y gas salía del estrecho bajo las acciones iraníes? Prácticamente nada. Ahora está casi de vuelta al nivel de antes de que empezara el conflicto", dijo el vicepresidente JD Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en rueda de prensa en la Casa Blanca.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en rueda de prensa en la Casa Blanca.

AFP
Por Leonardo Morales

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó este jueves que el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz ha regresado casi a los niveles anteriores a la guerra contra el régimen terrorista de Irán, y agregó que el control de Teherán sobre la vía marítima "prácticamente ha desaparecido".

"Si miran atrás tres meses, ¿cuánto petróleo y gas salía del estrecho bajo las amenazas iraníes? Prácticamente nada. Ahora está casi de vuelta al nivel en que estaba antes de que empezara el conflicto", dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

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Vance restó importancia a los enfrentamientos regulares en la zona, después de seis meses del inicio de las hostilidades.

Sobre el fin del conflicto

"Yo no lo llamaría una guerra. En este momento, no hay tiroteos activos", dijo al ser preguntado si la guerra terminará para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en noviembre.

"Reconozco que ha habido lugares donde esto se ha recrudecido", dijo. Pero las principales operaciones de combate solo duraron seis semanas tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, aseguró.

"Cuando me preguntan cuándo terminará esto, me están haciendo una pregunta como: ¿cuándo dejarán los iraníes de disparar contra barcos? Creo que la realidad es que no sé la respuesta a esa pregunta. Tendrían que preguntárselo a los iraníes", comentó.

Vance insistió en que Estados Unidos no reabriría las conversaciones con Irán hasta que este pusiera fin a los ataques contra el transporte marítimo comercial.

FUENTE: Con información de AFP.

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