Oral History Project de FACE llega al Museo Americano de la Diáspora Cubana

La comunidad cubana de Miami vivió este 26 de agosto una jornada de memoria y testimonios con la presentación del Oral History Project – Community Tour, iniciativa realizada por la organización Facts About Cuban Exiles (FACE) con el apoyo de la Knight Foundation.

El encuentro, celebrado en The Cuban Museum, reunió a académicos, líderes culturales y representantes de la diáspora , en un espacio dedicado a rescatar y preservar las historias de los cubanos que han formado parte del exilio.

MIAMI Preparan homenaje a José Martí en el Museo Americano de la Diáspora Cubana

FLORIDA "La Experiencia Cubana: por qué la libertad importa", abre sus puertas en el Museo de la Diáspora Cubana de Miami

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS Aida Levitan, líder cultural y filántropa cubanoamericana; Nelson Albareda, productor musical y empresario; y Miguel Cosío, director del Museo Americano de la Diáspora, resaltaron la importancia de documentar las experiencias de generaciones que han debido abandonar la isla en busca de libertad.

Durante su intervención, Nelson Albareda subrayó el rol de la organización: “FACE lleva 43 años desempeñándose en nuestra comunidad, defendiendo la imagen de todos los cubanos en el exilio”.

Raw Photo-1200 Nelson Albareda, productor musical y empresario. Iván Pedraza.

Aida Levitan recordó su origen: “FACE se creó para defender la reputación de los cubanoamericanos”.

Miguel Cosío destacó el valor simbólico del proyecto: “FACE es la historia del exilio cubano y qué mejor lugar que este museo para decirles: bienvenidos”.

El Oral History Project busca recopilar testimonios directos de exiliados, garantizando que sus vivencias no se pierdan con el tiempo y sirvan como referente para futuras generaciones.

El evento forma parte de un tour comunitario que recorrerá distintos espacios de Miami, con el propósito de ampliar el archivo oral del exilio cubano y fomentar el diálogo intergeneracional sobre identidad, raíces y pertenencia.