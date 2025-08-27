miércoles 27  de  agosto 2025
ENCUENTRO

Oral History Project de FACE llega al Museo Americano de la Diáspora Cubana

El The Cuban Museum, reunió a académicos, líderes culturales y representantes de la diáspora, en un espacio dedicado a rescatar y preservar las historias

presentación del Oral History Project – Community Tour.&nbsp;

presentación del Oral History Project – Community Tour. 

Iván Pedraza.
Por Heidy Hidalgo Gato

La comunidad cubana de Miami vivió este 26 de agosto una jornada de memoria y testimonios con la presentación del Oral History Project – Community Tour, iniciativa realizada por la organización Facts About Cuban Exiles (FACE) con el apoyo de la Knight Foundation.

El encuentro, celebrado en The Cuban Museum, reunió a académicos, líderes culturales y representantes de la diáspora, en un espacio dedicado a rescatar y preservar las historias de los cubanos que han formado parte del exilio.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS Aida Levitan, líder cultural y filántropa cubanoamericana; Nelson Albareda, productor musical y empresario; y Miguel Cosío, director del Museo Americano de la Diáspora, resaltaron la importancia de documentar las experiencias de generaciones que han debido abandonar la isla en busca de libertad.

Durante su intervención, Nelson Albareda subrayó el rol de la organización: “FACE lleva 43 años desempeñándose en nuestra comunidad, defendiendo la imagen de todos los cubanos en el exilio”.

Raw Photo-1200
Nelson Albareda, productor musical y empresario.

Nelson Albareda, productor musical y empresario.

Aida Levitan recordó su origen: “FACE se creó para defender la reputación de los cubanoamericanos”.

Miguel Cosío destacó el valor simbólico del proyecto: “FACE es la historia del exilio cubano y qué mejor lugar que este museo para decirles: bienvenidos”.

El Oral History Project busca recopilar testimonios directos de exiliados, garantizando que sus vivencias no se pierdan con el tiempo y sirvan como referente para futuras generaciones.

El evento forma parte de un tour comunitario que recorrerá distintos espacios de Miami, con el propósito de ampliar el archivo oral del exilio cubano y fomentar el diálogo intergeneracional sobre identidad, raíces y pertenencia.

Raw Photo-1200 (1)
Nelson Albareda, productor musical y empresario.

Nelson Albareda, productor musical y empresario.

