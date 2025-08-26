martes 26  de  agosto 2025
Elecciones

Meta anuncia apoyo para los candidatos pro inteligencia artificial en California

Meta señaló los más de 50 proyectos de ley relacionados con la IA que se han presentado este año solo en California, muchos dificultan el avance tecnológico

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gigante tecnológico confirmó el martes planes para un super PAC, como se denominan estos comités, llamado "Movilización de la Transformación Económica a lo Largo de California", dedicado a respaldar a candidatos pro-IA sin importar su afiliación política.

Lee además
Manifestantes queman una bandera estadounidense frente a Union Station tras el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una sesión conjunta del Congreso, en Washington, DC, el 24 de julio de 2024. 
Un año de cárcel

Trump firma orden ejecutiva que penaliza la quema de la bandera, "el símbolo más sagrado de EEUU"
Un avión de la compañía DHL que transporta paquetería.
ARANCELES

Agencias de correos busca acuerdo sobre "exención de aranceles" con EEUU

"Como hogar de muchas de las principales empresas de IA del mundo, la economía innovadora de California tiene un impacto desproporcionado en el crecimiento económico, la creación de empleo y la competitividad global de Estados Unidos", dijo un portavoz de Meta.

Obstáculos

"Pero el entorno regulatorio de Sacramento podría sofocar la innovación, bloquear el progreso de la IA y poner en riesgo el liderazgo tecnológico de California", añadió.

Según Meta, la regulación de la IA a nivel estatal amenaza con obstaculizar el desarrollo de la tecnología en un momento en el que las empresas tecnológicas de Estados Unidos están en una feroz carrera de innovación con sus rivales chinos.

La industria tecnológica está ejerciendo presión para evitar la regulación del desarrollo de la IA, y en julio estuvo a punto de lograr que el Congreso de Estados Unidos aprobara una prohibición federal que habría impedido a los estados aprobar o hacer cumplir leyes de IA durante una década.

Meta señaló los más de 50 proyectos de ley relacionados con la IA que se han presentado este año solo en California, muchos de los cuales podrían dificultar el avance de la tecnología, afirmó la empresa.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Arrestan a hombre por quemar la bandera de EEUU para "protestar" contra la orden de Trump

Alcalde de Miami se burla de candidato demócrata con video levantando peso

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. 
EEUU

Juez federal aplaza fallo sobre TPS a días de que expire para 250,000 inmigrantes venezolanos

Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
MOVIMIENTOS

Maduro planea "fuga" de Venezuela y explora países aliados, según reportes

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

Te puede interesar

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El concejal Jesús Tundidor, candidato a la alcaldía de Hialeah,  en campaña. 
ELECCIONES A TODA MÁQUINA

Jesús Tundidor inaugura cuartel de campaña en Hialeah con promesas de reformas y respaldo de oficiales

El presidente Donald J. Trump y el jefe del Pentágono Pete Hegseth.
CASA BLANCA

Gobierno federal contempla ser accionista en empresas de defensa

Francis Suárez, alcalde de Miami.
DEPORTES

Alcalde de Miami se burla de candidato demócrata con video levantando peso

Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas