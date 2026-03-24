martes 24  de  marzo 2026
TERRORISMO

Ordenan captura de siete jefes de disidencias de las FARC implicados en el magnicidio de Uribe Turbay

La orden de captura es para, entre otros, Iván Márquez, Gener García Molina, José Manuel Sierra Sabogal, Jhon Jairo Bedoya Arias y Alberto Cruzlobo

Los siete más buscados por el asesinato de Uribe Turbay. (EFE)

Los siete más buscados por el asesinato de Uribe Turbay. (EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ. Las autoridades colombianas ordenaron este lunes la captura de siete jefes de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC que lidera alias Iván Márquez, por su implicación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado a mediados del año pasado en Bogotá.

"Se acaban de recibir siete órdenes de captura contra los autores intelectuales, quienes serían cabecillas de la Segunda Marquetalia. Por ello se ha dispuesto un ofrecimiento público de una gran recompensa, orientada a lograr su pronta ubicación y la captura de ellos", expresó el director de la Policía colombiana, general William Rincón, en una rueda de prensa.

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La Fiscalía ofreció hasta 5,000 millones de pesos ($1,3 millones) por información que lleve a la detención de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de la guerrilla de las FARC en los diálogos con el Gobierno colombiano que condujeron al acuerdo de paz de 2016 y retomó las armas en 2019.

Igualmente, hay una recompensa de hasta 4,000 millones de pesos ($1.07 millones) por información sobre Gener García Molina, alias Jhon 40, y José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, otros de los principales líderes de la Segunda Marquetalia.

Los otros cuatro jefes de ese grupo armado que la Fiscalía ordenó capturar son Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruzlobo, conocido como Enrique Marulanda; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo, y Kendry Téllez Álvarez, alias Yako.

El senador Uribe Turbay, de 39 años, y miembro del partido opositor de derecha Centro Democrático, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el pasado 7 de junio en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en una clínica.

Por este asesinato han sido capturadas nueve personas y cuatro de ellas ya fueron condenadas, incluido el adolescente que le disparó a Uribe Turbay.

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, uno de los condenados, dijo en el juicio que "el grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia", según reveló el sábado la revista Semana, que tuvo acceso a su testimonio.

Motivación del magnicidio

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró que el magnicidio "no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación criminal estructural que involucró tanto a una red delictiva urbana controlada y que operó como un 'outsourcing' y un grupo armado organizado residual, que es la Segunda Marquetalia", una disidencia que dejó de negociar la paz con el Gobierno en noviembre de 2024.

"Las evidencias indican que el magnicidio se hizo movido por una determinación de una fuerza de mayor jerarquía, expresada en la intención de la Segunda Marquetalia de ocasionar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país. Esta es la evidencia que tenemos", añadió la fiscal. "Las evidencias indican que el magnicidio se hizo movido por una determinación de una fuerza de mayor jerarquía, expresada en la intención de la Segunda Marquetalia de ocasionar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país. Esta es la evidencia que tenemos", añadió la fiscal.

Las decisiones de este grupo armado se tomaron, según la fiscal, "de manera consensuada" y responden "a una línea de comportamiento definida desde el nivel más alto de la organización que ha decidido apartarse de los procesos de paz".

Camargo detalló que el crimen fue articulado por Kendry Téllez Álvarez, uno de los jefes de esa disidencia que ahora tiene una orden de captura vigente, quien "desempeñó un papel central de planeación, coordinación y financiación del magnicidio".

FUENTE: Con información de EFE

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