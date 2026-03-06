Condenan a 21 años de prisión a implicado en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, observa la foto de su esposo fallecido el 11 de agosto de 2025.

BOGOTÁ - Un tribunal de Bogotá condenó a 21 años de prisión a Carlos Mora González, señalado como uno de los implicados en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay , crimen ocurrido en junio de 2025 durante un acto político en la capital.

La decisión judicial se produce pocos días después de que otra procesada en el caso, Katherine Martínez, recibiera una pena similar por su participación en los hechos.

La sentencia fue dictada luego de que Mora González, conocido con el alias “Veneco”, aceptara su responsabilidad en los delitos imputados tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación (Colombia). El acusado reconoció cargos agravados de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Ataque

De acuerdo con la investigación, el condenado tuvo un rol relevante en la preparación del atentado. Entre las funciones que le atribuyen las autoridades figura la selección del lugar donde se ejecutó el crimen, así como el apoyo logístico para movilizar a los implicados.

También habría facilitado el vehículo utilizado para transportar el arma que posteriormente fue usada por el autor material del ataque, un adolescente de 15 años.

Ejecución del ataque

El homicidio del senador, que falleció el 11 de agosto de 2025, provocó un fuerte impacto en Colombia al tratarse de un dirigente político de alto perfil. El hecho reavivó además el recuerdo de las décadas de 1980 y 1990, períodos marcados por la violencia política y los asesinatos de líderes públicos.

Hasta el momento, las autoridades han detenido al menos a nueve personas vinculadas con el caso. Las pesquisas apuntan a la existencia de una estructura de sicarios que habría coordinado la ejecución del ataque, aunque los investigadores continúan trabajando para esclarecer las motivaciones detrás del asesinato.

FUENTE: Con información de Europa Press