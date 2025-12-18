Padre de Miguel Uribe Turbay acusa a Petro de ser el "responsable político del magnicidio"

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.

Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, acusó de manera directa al presidente colombiano, Gustavo Petro, de ser el " responsable político " del asesinato de su hijo.

Las declaraciones ocurren después de que el mandatario se refiriera a las críticas de Uribe Londoño hacia Centro Democrático y cómo " hostigaron " sus compañeras de partido al fallecido político.

COLOMBIA Miguel Uribe Londoño: "Petro es el responsable político de la muerte de mi hijo"

"Señor Petro, no hay ninguna duda que usted es el responsable político del magnicidio de mi hijo Miguel. No desvíe la atención confundiendo lo que aquí dije", escribió en X Uribe Londoño, respondiendo a un mensaje del presidente en el que se sacude estas acusaciones en base a las palabras del padre del precandidato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/migueluribel/status/2001462825923801577&partner=&hide_thread=false Señor Petro no hay ninguna duda que usted es el responsable político del magnicidio de mi hijo Miguel.



No desvíe la atención confundiendo lo que aquí dije. https://t.co/thB879JvTt — Miguel Uribe (@migueluribel) December 18, 2025

Petro publicó en X un extracto de una entrevista a Uribe Londoño donde cuenta que el "hostigamiento" que sufrió su hijo por parte de otras tres precandidatas del partido "le llevó a la muerte", ya que le obligaron a hacer campaña en las calles, donde fue balaceado el pasado 7 de junio y consecuentemente falleció dos meses después.

"Mucho tiempo duraron diciendo que el responsable del crimen del senador Uribe Turbay era yo, y resulta que su padre ahora acusa a otras personas ajenas a mi Gobierno. Es la Fiscalía la responsable de clarificar y acusar", escribió Petro.

Uribe Londoño sostuvo que estas presiones se produjeron porque su hijo "les iba ganando" al resto de precandidatos. "Lo obligaron en el partido a que hiciera calle, política en la calle", dijo en esa entrevista a Telemundo 51, en la que valoró como "injusta" su salida del partido tras descartarse su candidatura.

Las personas señaladas de presionar a su hijo fueron las entonces precandidatas María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, la elegida finalmente por Centro Democrático para presentarse a las elecciones de 2026.

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue atacado a balazos en junio en un acto público, falleció el 11 de agosto tras pasar dos meses en cuidados intensivos y múltiples cirugías e intervenciones.

"Gracias por una vida llena de amor", escribió María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, en su cuenta de Instagram, tras su muerte. "Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", agregó, junto una fotografía de la pareja.

El 7 de junio, durante un mitin en un barrio popular de Bogotá, un sicario de 15 años le disparó tres veces, sin que se conozcan los motivos. Dos de las balas impactaron su cabeza.

Las autoridades, hasta ahora, han capturado a seis sospechosos relacionados con el ataque, incluido el pistolero, y apuntan a una disidencia de la extinta guerrilla FARC como posibles autores intelectuales.

FUENTE: Con información de Europa Press