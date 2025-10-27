Detienen a noveno sospechoso por asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

BOGOTÁ - La Fiscalía General de la Nación informó este lunes sobre la detención de Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias de “El Viejo”, señalado como uno de los principales involucrados en la planificación y ejecución del asesinato del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay , ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.

La captura fue realizada por unidades de la Policía Nacional en la vereda Brisas del Guejar, municipio de Puerto Lleras, departamento del Meta, donde el sospechoso fue hallado en posesión de cinco teléfonos móviles, una pistola y un arma larga.

"El intermediario"

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción investigativa permitió identificar y ubicar a Pérez Marroquín, quien habría actuado como intermediario entre los autores intelectuales del crimen y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado.

La fiscalía indicó que alias “El Viejo” será imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

"Red criminal"

Pérez Marroquín se convierte así en el noveno detenido por el magnicidio de Uribe Turbay, cuya muerte generó una profunda conmoción política en Colombia.

Fuentes judiciales recordaron que el sospechoso ya había sido condenado en 1994 por el asesinato de sicarios vinculados al magnicidio de Luis Carlos Galán, líder liberal asesinado en 1989 tras denunciar la infiltración del narcotráfico en la política colombiana.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la red completa de responsables intelectuales detrás del crimen que segó la vida de Uribe Turbay, quien aspiraba a la presidencia en las próximas elecciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1982921310163321161&partner=&hide_thread=false La acción investigativa orientada por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, permitió identificar y ubicar a Simeón Pérez Marroquín, alias El viejo, quien sería el intermediario entre los… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 27, 2025

FUENTE: Con información de Europa Press