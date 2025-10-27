martes 28  de  octubre 2025
INVESTIGACIÓN

Detienen a noveno sospechoso por asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias de “El Viejo”, actuó como intermediario entre los autores intelectuales del crimen y el grupo delincuencial

El senador de Colombia Miguel Uribe Turbay.

El senador de Colombia Miguel Uribe Turbay.

Captura de pantalla / X / @PachoSantosC
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - La Fiscalía General de la Nación informó este lunes sobre la detención de Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias de “El Viejo”, señalado como uno de los principales involucrados en la planificación y ejecución del asesinato del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.

La captura fue realizada por unidades de la Policía Nacional en la vereda Brisas del Guejar, municipio de Puerto Lleras, departamento del Meta, donde el sospechoso fue hallado en posesión de cinco teléfonos móviles, una pistola y un arma larga.

Lee además
Colombiano muestra un pañuelo con la fotografía de Miguel Uribe Turbay. 
COLOMBIA

Condenan a 21 años de prisión a implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.
POLÍTICA

EEUU celebra la absolución de Álvaro Uribe y destaca que "la justicia ha prevalecido"

"El intermediario"

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción investigativa permitió identificar y ubicar a Pérez Marroquín, quien habría actuado como intermediario entre los autores intelectuales del crimen y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado.

La fiscalía indicó que alias “El Viejo” será imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

"Red criminal"

Pérez Marroquín se convierte así en el noveno detenido por el magnicidio de Uribe Turbay, cuya muerte generó una profunda conmoción política en Colombia.

Fuentes judiciales recordaron que el sospechoso ya había sido condenado en 1994 por el asesinato de sicarios vinculados al magnicidio de Luis Carlos Galán, líder liberal asesinado en 1989 tras denunciar la infiltración del narcotráfico en la política colombiana.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la red completa de responsables intelectuales detrás del crimen que segó la vida de Uribe Turbay, quien aspiraba a la presidencia en las próximas elecciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1982921310163321161&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Álvaro Uribe es inocente: se les cayó el montaje

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

Ministro del Interior de Colombia reconoce impacto de las sanciones de EEUU: "Estoy mal y golpeado"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El campus de la Universidad de Florida
ENTRE LAS MEJORES

Dos universidades de Florida encabezan el ranking de la mejores universidades del país, según City Journal

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el Seguro Social ofrece beneficios de jubilación a casi 70 millones de personas
BENEFICIOS

El "pago extra" del Seguro Social llega este viernes 31 de octubre: ¿quiénes lo reciben y cuánto será?

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

El huracán Melissa sube a categoría máxima y se dirige a Jamaica

Te puede interesar

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
EEUU/ CIERRE

El mayor sindicato de empleados federales exige a los demócratas el cese del secuestro presupuestario

Valentina, 6 años, y la esperanza de una familia que lucha por salvarla.
AYUDA

Una madre cubana clama por la vida de su hija: "Por favor, que nos aprueben la visa humanitaria, ella necesita curarse"

Se ve la placa y el arma de un oficial de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras ICE realiza un control de vehículos en Georgia Ave.
Migración

ICE arresta a comentarista británico Sami Hamdi por "apoyar el terrorismo y socavar la seguridad de EEUU"

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028