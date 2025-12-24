Organismo electoral de Honduras prepara proclamación de nuevo presidente, en medio de tensiones

Consejo Nacional Electoral de Honduras en espera de dar el primer corte oficial tras las elecciones el 30 de noviembre de 2025.

TEGUCIGALPA .- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras se dispone a proclamar en las próximas horas al nuevo presidente del país, tras las elecciones de noviembre pasado, al llegar al 99% de actas escrutadas en las que el conservador Nasry Asfura estaría favorecido con la mayoría de votos, informaron agencias.

Este martes en la noche, el pleno del organismo aprobó el informe que propone declarar al vencedor de los comicios "con los datos que hasta este momento se tienen a disposición", según la declaración de las autoridades, en medio de fuertes tensiones políticas al no haberse proclamado el nuevo presidente en 24 días, debido a impugnaciones y retrasos técnicos.

En las elecciones, realizadas el 30 de noviembre pasado, el candidato Asfura, empresario del Partido Nacional, de 67 años de edad y quien cuenta con el respaldo del presidente Trump, se midió con el presentador de televisión Salvador Nasralla, del Partido Liberal y de 72 años de edad, ambos liberales, y alcanzaron un “empate técnico”, según los reportes.

Ambos derrotaron a la candidata Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación de la presidenta saliente Xiomara Castro y de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya.

Aunque el CNE no informó de inmediato cuándo se hará el anuncio, tiene plazo hasta el 30 de diciembre para proclamar al nuevo mandatario de Honduras.

Este miércoles, el Partido Nacional de Asfura aseguró que la proclamación podría ser en las próximas horas, lo que coincide con los tiempos del organismo electoral que se encuentra dividido.

Sin embargo, Nasralla insistió en poner en duda los pronósticos. “No acepto la declaratoria (...), están impidiendo el conteo voto por voto", dijo en un video difundido en sus redes sociales.

"No debo ni puedo participar en un acto ilícito porque me convertiría en cómplice (...). Aquí se consumará un golpe de Estado electoral", dijo el consejero Marlon Ochoa, representante de la izquierda gobernante, tras negarse a votar la resolución.

Según Ochoa, aún deben resolverse 288 impugnaciones, nulidades y reclamos.

El martes, se registró un ataque con explosivos contra el Centro Logístico Electoral (CLE) que dejó al menos tres personas heridas, hecho que fue reprobado por la ONU.

