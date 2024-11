Otero Alcántara pide a los artistas de la Bienal de La Habana visitarlo en la cárcel

Otero Alcántara señaló, a través de una grabación difundida en las redes sociales, que los dispuestos a reunirse con él en la cárcel deberán hacer los trámites pertinentes con la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, reseña el portal web Martí Noticias.

La Bienal de La Habana se desarrollará entre el 15 de noviembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025, en pleno apogeo de la represión del régimen contra las voces críticas, entre ellas las de los artistas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmnistiaOnline/status/1842248345168850983?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1842248362881384702%7Ctwgr%5E6e7671680bdde969bcccc17ea2f0d57aecd62964%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.martinoticias.com%2Fa%2Ffe-de-vida-artista-cubano-en-prision-politica-invita-a-asistentes-a-la-bienal-a-visitarlo-en-la-carcel%2F403301.html&partner=&hide_thread=false En Fécamp la actividad incluyo un concierto, y muchas personas se unieron para firmar cartas dirigidas a @DiazCanelB, instando a la liberación inmediata del artista. pic.twitter.com/C5xTGUHpIX — Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) October 4, 2024

"La Bienal nació como una oportunidad para la periferia y los desplazados, y ya que no se me hace posible asistir al evento, ¿por qué no traer un fragmento de la Bienal al artista?", recalcó el artivista.

Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro (MSI), fue apresado el 11 de julio de 2021, cuando trataba de incorporarse a las protestas de ese día en la Isla. Posteriormente, fue juzgado y condenado a cinco años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios.

La curadora de arte Claudia Genlui Hidalgo, que reside en Estados Unidos, recordó en conversación con Martí Noticias, la importancia de recolocar en la palestra pública la figura del artivista.

“Como representante de Luis Manuel me parece súper importante. Es un trabajo con la colaboración de Coco Fusco para un evento que ha sido tan militarizado y censurado como la Bienal de La Habana, un evento en el que Luis durante toda su historia como artista, se ha insertado de diferentes maneras. Esta obra, una vez más, apuesta por correr justamente ese límite que, lamentablemente, también lo ha condenado a él a estar preso y que su arte no sea aceptado por el régimen, justamente por su posición en contra de la dictadura en Cuba”.

En septiembre pasado, una declaración sobre la Bienal de La Habana 2024 firmada por los curadores y artistas Solveig Font, Coco Fusco, Celia Irina González, Hamlet Lavastida, Julio Llópiz-Casal y Yanelys Nuñez Leyva, calificó el evento como “un cínico esfuerzo por orquestar una simulación de autonomía creativa y compromiso social”.

FUENTE: Con información de Martí Noticias