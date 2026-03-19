jueves 19  de  marzo 2026
RECONOCIMIENTO

Miami Beach extiende contrato a jefe de Policía tras bajar el crimen en la ciudad

En Miami Beach renuevan al jefe policial por dos años más contentos con sus logros: redujo el delito, mejoró la seguridad y modernizó el Departamento

Wayne Jones jefe del Departamento de Policía de Miami Beach.

Wayne Jones jefe del Departamento de Policía de Miami Beach.

Miami Beach Police Dept.
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La Comisión de la Ciudad de Miami Beach aprobó unánimemente este miércoles extender por dos años el contrato del jefe de Policía Wayne A. Jones, quien lidera un Departamento de más de 600 oficiales desde 2023, por los magníficos resultados en materia de seguridad pública logrados durante su gestión, que incluyen la reducción significativa de delitos graves en toda la ciudad.

El alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, destacó en un comunicado de prensa que desde la llegada de Jones se ha priorizado el orden público como eje central de la administración.

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Según el alcalde, Jones ha logrado la disminución del crimen, el censo más bajo de personas sin hogar en la historia de la ciudad, y el restablecimiento del orden durante el período de Spring Break, una temporada históricamente conflictiva.

Además, la Ciudad alcanzó por primera vez en décadas la plantilla completa de agentes policiales, lo que ha fortalecido la capacidad operativa del departamento.

Modernización del Departamento

Durante su gestión, Jones ha impulsado iniciativas clave para modernizar el cuerpo policial de Miami Beach. Entre ellas, destacan el programa de drones como primera respuesta policial y la creación del Real Time Intelligence Center (RTIC), un sistema que controla más de 1.000 cámaras públicas en la ciudad.Estas herramientas permiten una respuesta más rápida ante incidentes y una vigilancia más eficiente en zonas de alta afluencia turística.

Trayectoria de Jones en Miami Beach

El jefe Jones cuenta con una carrera de casi tres décadas dentro del departamento. Ingresó en 1996 como oficial de patrulla y ascendió progresivamente en distintas áreas, incluyendo operaciones especiales, asuntos comunitarios, investigaciones criminales y asuntos internos.

En 2023 fue nombrado jefe de Policía, convirtiéndose en el primer afroamericano en ocupar el cargo en la historia de la ciudad.

Apoyo institucional y confianza de la comunidad

El comisionado Alex Fernández, quien patrocinó la extensión del contrato, subrayó que el liderazgo de Jones ha fortalecido la moral de los oficiales y la confianza de la comunidad.

También destacó que el Departamento es ahora más proactivo, mejor entrenado y equipado con tecnología avanzada, lo que posiciona a la policía de Miami Beach para enfrentar los retos futuros en materia de seguridad.

Compromiso con la seguridad de residentes y visitantes

Por su parte, el jefe Jones agradeció el respaldo recibido y atribuyó los logros a su equipo de trabajo.

Reiteró que el compromiso del Departamento es continuar protegiendo tanto a los residentes como a los millones de visitantes que recibe Miami Beach cada año, consolidando a la ciudad como un destino seguro.

No obstante, durante su gestión también se registró un episodio reciente que generó críticas públicas, cuando dos detectives acudieron al domicilio de una activista tras esta publicar comentarios en redes sociales en contra del alcalde Meiner, lo que abrió un debate sobre el uso de recursos policiales, los límites en la actuación de las autoridades y la libertad de expresión.

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