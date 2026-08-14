viernes 14  de  agosto 2026
TRANSICIÓN

María Corina Machado afirmó que Venezuela vive el inicio de una nueva era e impedirá un retroceso

La líder opositora rechazó que se plantee realizar elecciones regionales antes que presidenciales. Argumentó: “Aquí no estamos para entretenimiento”

María Corina Machado en Panamá 25 mayo 2026 web_ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- María Corina Machado aseguró que Venezuela atraviesa un momento de transformación política y sostuvo que el país está entrando en una nueva etapa, en medio de la desaparición progresiva de estructuras del antiguo sistema y de una sociedad que, según afirmó, está decidida a impedir un retroceso.

En entrevista concedida al portal venezolano Analítica, este jueves 13 de agosto, la líder de la oposición afirmó: “Estamos viviendo el fin de una etapa y el inicio de una nueva era. Simultáneamente, se ven elementos del antiguo régimen desmantelarse, mientras otros aún subsisten. Pero hay un país vibrando y decidido a que esto no tiene vuelta atrás”.

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Para la Premio Nobel de la Paz 2025, su movimiento se ha preparado para asumir responsabilidades de gobierno y responder simultáneamente a la emergencia inmediata y a la reconstrucción institucional.

“Yo me atrevería a decir que no ha habido otro movimiento, al menos en Venezuela, que se haya preparado tanto para tomar el poder, para servir y para gobernar”.

Su preparación la inserta en: atender las necesidades urgentes de la población y la reconstrucción de instituciones que considera destruidas.

“Si algo estamos listos es con los planes, sabemos lo que hay que hacer y con quién, y ese con quién es muy importante”.

Venezuela sin condena a la división

Rechazó la idea de una Venezuela condenada a permanecer dividida por razones políticas, sociales o geográficas. A su juicio, el proceso iniciado con las primarias opositoras de 2023 permitió superar algunas de esas fracturas y construir una identidad común alrededor de las aspiraciones de los venezolanos.

Machado atribuyó parte de esa cohesión a las consecuencias de años de crisis. “La corrupción más obscena, o sea, todo esto generó un sentimiento de dolor y de indignación, que unió a la sociedad venezolana por encima de aquellas diferencias que habían buscado provocar”.

Machado ve indispensable construir instituciones independientes y evitar un esquema de impunidad, porque considera que la mejor manera de evitar la venganza es la justicia. Pero advierte que no se debe plantear un esquema de impunidad, porque eso sí es tremendamente peligroso para la nación que viene.

Observa que a muy corto plazo se debe iniciar la reconstrucción de los organismos encargados de garantizar la soberanía popular como el órgano electoral, así como uno judicial para iniciar un proceso de transición y de recuperación de la voluntad del pueblo.

Participación de todos

Insistió en que todos los venezolanos deben poder participar, incluidos quienes se encuentran fuera del país.

“Se necesita un Consejo Nacional Electoral que cumpla lo que dice la Constitución. Cero cuotas, por cierto. No es que todos o uno. La Constitución es clarísima. Gente proba, honorable, que no se vincula a ningún partido. ¿Cuántos no hay en Venezuela?”.

La dirigente opositora también rechazó la posibilidad de realizar primero elecciones regionales antes que presidenciales.

“Aquí no estamos para entretenimientos. Es muy serio lo que está pasando. Y después de la tragedia del terremoto, Venezuela no aguanta una mentira más”, afirmó.

A su juicio, el país necesita un proceso que conduzca a una transformación democrática y no nuevas consultas electorales que, según sostuvo, no resuelven los problemas estructurales.

Machado llamó a canalizar la indignación provocada por la crisis y la tragedia de los terremotos hacia una transformación democrática.

“Aquí hay que entender que sí hay una urgencia creciente, que la gente sea contenida porque está segura que vamos a ir a un proceso de cambio democrático y cívico”.

Para ella, la rabia y el dolor deben convertirse en organización y trabajo para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

La dirigente no hizo mención a los acuerdos alcanzados el pasado 12 de agosto entre el oficialismo y la oposición en la mesa de negociación que respalda Estados Unidos y que conlleva a la total transformación del Tribunal Supremo de Justicia y a la reconstrucción de Venezuela después de los terremotos del 24 de junio.

FUENTE: Con información de La Patilla/Analítica

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