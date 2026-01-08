jueves 8  de  enero 2026
Denuncian espionaje del SEBIN a periodistas extranjeros en Cúcuta: "¿Sabe esto el gobierno colombiano?"

El SEBIN estaría ingresando a Colombia para “marcar, identificar y hacer seguimiento” a periodistas extranjeros que intentan cubrir la situación de Venezuela

Vehículos hacen cola en Ureña, en Venezuela, para cruzar el Puente Internacional Atanasio Girardot -antes conocido como puente Tienditas- en Cúcuta, Colombia.

AFP/ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CÚCUTA.- Crece la preocupación internacional por la seguridad de periodistas extranjeros en la frontera entre Colombia y Venezuela, luego de denuncias sobre presuntas operaciones de vigilancia y persecución ejecutadas por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), incluso en territorio colombiano.

El periodista Melquisedec Torres advirtió en la red social X sobre lo que calificó como una situación “gravísima” en la ciudad de Cúcuta y en los pasos fronterizos con Venezuela. Según su denuncia, agentes del SEBIN estarían ingresando a Colombia para “marcar, identificar y hacer seguimiento” a periodistas extranjeros que han llegado desde el sábado con la intención de cubrir los acontecimientos posteriores a la captura de Nicolás Maduro.

Presentador de la televisora oficialista de Venezuela VTV anuncia la venta de petróleo a Estados Unidos como una buena noticia 
SUMISIÓN CHAVISTA

Televisora oficialista de Venezuela "suaviza" el tono con relación a EEUU
Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación. 
CUBA

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos

Torres aseguró que los funcionarios venezolanos recaban información personal de los comunicadores cuando estos intentan ingresar —o ingresan brevemente— a Venezuela, y posteriormente continúan el seguimiento de sus movimientos en Cúcuta, incluso en hoteles donde se alojan, como el Hampton. “¿Sabe esto el gobierno colombiano, lo permite o lo autoriza?”, cuestionó el comunicador.

Testimonios de periodistas extranjeros

Las alertas coinciden la detención de dos periodistas extranjeros en la frontera venezolana, quienes afirmaron haber sido sometidos a “tortura psicológica” por parte de las autoridades del régimen chavista, liderado por Delcy Rodríguez.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), el colombiano Jeff Martínez, del programa Testigo Directo, y el mexicano Julián Mazoy, de SDP Noticias, fueron interceptados el miércoles 7 de enero cuando intentaban ingresar a Venezuela por el paso de Tienditas, en el estado Táchira. Ambos permanecieron incomunicados durante horas y fueron sometidos a interrogatorios, amenazas y revisión exhaustiva de sus equipos y teléfonos personales.

“Nos acusaron por el delito de ser periodistas”, denunció Mazoy en un video difundido en redes sociales tras su liberación, que se produjo luego de entre 10 y 17 horas de retención, según versiones del sindicato y de los propios afectados. El comunicador mexicano afirmó que fue vetado para ingresar a Venezuela durante los próximos diez años y aseguró que su liberación solo fue posible gracias a la presión pública generada en redes sociales.

Mazoy relató que desde su llegada ya estaban identificados y que sus documentos fueron entregados directamente a funcionarios del SEBIN, no a personal de migración. Durante el interrogatorio, fue sometido a preguntas reiteradas sobre su profesión, origen, posición política, religión y vida personal, mientras los agentes revisaban sus dispositivos móviles durante horas.

Amenazas de traslado a Caracas

Por su parte, Martínez denunció amenazas constantes de ser trasladado a Caracas y encarcelado. Ambos coincidieron en que el lugar donde estuvieron retenidos parecía una “sala de tortura”, caracterizada por el aislamiento, la intimidación armada y la incertidumbre prolongada. Antes de ser liberados, denunciaron además que funcionarios les exigieron 500 dólares para permitirles regresar a Cúcuta.

El SNTP denunció que entre el 5 y el 7 de enero se registraron al menos seis detenciones y cuatro deportaciones de periodistas en la zona fronteriza. A estas cifras se suman los reportes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que alertó sobre la detención de al menos 14 comunicadores en Venezuela, todos posteriormente liberados, y exigió garantías para el ejercicio del periodismo.

En su pronunciamiento, la SIP subrayó la necesidad de asegurar el acceso a información “confiable, plural y oportuna”, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en la denominada Operación Resolución Absoluta.

FUENTE: Con información de redes sociales / Infobae

Atali Cabrejo, la madre del encarcelado Juan José Freitas, de 35 años, de Vente Venezuela, gesticula cerca de la entrada de El Helicoide tras el anuncio del régimen de liberar a presos políticos.
VENEZUELA

Dan a conocer nombres de los primeros 22 presos políticos en libertad, incluidos extranjeros

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba

El presidente Donald Trump. 
Economía

Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos "made in USA" con el dinero del petróleo

Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández.
TOLERANCIA CERO

Miami-Dade: Advierten multa y cárcel para quienes usen permisos fraudulentos de parking para discapacitados

Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación. 
CUBA

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos

