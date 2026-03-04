miércoles 4  de  marzo 2026
TRANSICIÓN

María Corina Machado recorrerá a Venezuela a su llegada al país

La información la dio a conocer Henry Alviárez, coordinador nacional de Vente Venezuela, quien afirmó que el partido hará los recorridos junto con María Corina Machado

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. - Archivo.

Eliezer Ruiz / Equipo de María Corina Machado
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. María Corina Machado recorrerá a Venezuela, una vez que esté de vuelta en el país, así lo anunció Henry Alviárez, coordinador nacional de Vente Venezuela, partido al cual pertenece la líder opositora.

Alviárez dio la información en una rueda de prensa que efectuó en Barquisimeto, estado Lara (occidente), pero no precisó la fecha de llegada de Machado, quien tiene más 80 días fuera de Venezuela y ahora se encuentra en Estados Unidos, donde ha realizado múltiples encuentros políticos.

Los dirigentes de Vente Venezuela se proponen también hacer recorridos en el país antes de la llegada de su máxima representante.

“Venezuela será recorrida antes de que ella llegue y después con ella nuevamente en cada espacio (…) del territorio nacional”, dijo el coordinador de Vente Venezuela. “Venezuela será recorrida antes de que ella llegue y después con ella nuevamente en cada espacio (…) del territorio nacional”, dijo el coordinador nacional.

Alviárez retomó la vocería de la organización política luego de ser excarcelado el 8 de febrero, bajo medidas cautelares de presentación ante tribunales y prohibición de salida del país.

El dirigente puntualizó que el partido se organiza no solo para la llegada de Machado, sino también para el momento cuando el venezolano tenga que elegir el destino del país para los próximos años.

Vente Venezuela fue una de las organizaciones que sufrió el embate del régimen de Maduro con la detención varios de sus dirigentes después de las elecciones de julio de 2024, en las cuales no se dejó competir a Machado.

El Comité de Derechos Humanos de esta fuerza política informó que 87 de sus miembros fueron liberados antes y después, de la promulgación de la Ley de Amnistía. Entre ellos, se incluyen 15 mujeres y 72 hombres.

Vuelta a la Patria

Machado, el domingo pasado, 1 de marzo, a través de un video colgado en sus redes sociales, anunció su regreso en “pocas semanas para preparar una nueva gigantesca victoria electoral”.

La dirigente salió de Venezuela en diciembre pasado rumbo a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz, luego de pasar más de un año en la clandestinidad.

En sus múltiples reuniones políticas, se entrevistó con el presidente Donald Trump, a quien agradeció las acciones que ejecutó el 3 de enero que dieron con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que ahora purgan prisión en Brooklyn, Nueva York.

Machado aún mantiene un alto capital política, pese a su ausencia en Venezuela, de acuerdo con la más reciente encuesta divulgada por la firma Megánalisis, tiene un 70.6% de preferencias en intención de voto.

FUENTE: Con información de EFE

