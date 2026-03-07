Elecciones legislativas en Colombia miden poder local y depurarán lista para presidenciales

Una mujer camina con un paraguas junto a carteles de la campaña electoral de los candidatos a la cámara y al Senado de la Alianza Verde, Fabián Peña y Ariel Ávila, en Bogotá, el 3 de marzo de 2026. Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo

BOGOTÁ.- Colombia celebra su primera cita electoral de 2026 el domingo 8 de marzo, cuando se realizarán los comicios legislativos. Ese día, los ciudadanos elegirán a 102 senadores por voto popular: 100 correspondientes a listas que compiten en todo el territorio y dos curules especiales para las comunidades indígenas.

A esos senadores se sumará una curul establecida por mandato constitucional referida al candidato presidencial que obtenga la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta será el 31 de mayo. En estas elecciones legislativas, los colombianos también votarán por 183 miembros de la Cámara de Representantes .

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, los electores podrán pedir una tercera tarjeta de votación para las consultas de coaliciones y partidos de cara a las presidenciales. En este caso fueron habilitadas tres consultas: Consulta de las Soluciones (centro), La Gran Consulta por Colombia (centro derecha) y Frente por la Vida (izquierda).41,287,000 colombianos están habilitados para votar en el proceso legislativo.

Germán Sahid, profesor de la Universidad del Rosario de Colombia, indica a DIARIO LAS AMÉRICAS que los sondeos arrojan una disimilitud en las tendencias. Añade que estos sondeos identifican preferencias urbanas y a través de las redes sociales.

“Las redes sociales es un nicho muy cortico que no permite vivir algo fundamental que es el clientelismo electoral y que en Colombia es muy fuerte. El clientelismo electoral es básicamente como los partidos compran el voto en áreas donde tienen contratación pública”, explica.

En ese sentido, señala Sahid, algunas encuestas muestran preferencias hacia el Pacto Histórico del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en tanto otras le atribuyen el favoritismo a los candidatos del Centro Democrático que dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez (candidato al Senado).

El profesor colombiano apunta que, básicamente, esos dos partidos tendrán la mayor votación en las legislativas y el resto de los partidos se repartirán los otros curules.

“Sin embargo, en los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, también se espera que tengan una votación más o menos relevante. Y eso lleva a que el Pacto Histórico podría ser el partido más votado, pero si llega a ganar su candidato en las presidenciales no tendrá gobernabilidad porque a nivel amplio perdería votación”, expresa.

Refiere que para estos comicios desaparecen cinco curules que eran de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que ostentaban tras los Acuerdos de Paz. Por otra parte, el investigador señala que en las elecciones legislativas se verá si entra el partido Salvación Nacional, una organización pequeña que apoya al candidato que va de segundo en las encuestas para las presidenciales: Abelardo de la Espriella.

“Si ese candidato no logra pasar el umbral, esa campaña empieza a desinflarse porque se queda sin capacidad electoral clientelista en el Legislativo”, señala.

Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), difundida el 1 de marzo, Iván Cepeda (Pacto Histórico) lidera la preferencia para las presidenciales con 35.4%. Le siguen Abelardo de la Espriella con 16.7%; Claudia López (movimiento “Con Claudia Imparables”, con 5.2%; Sergio Fajardo (Dignidad y Compromiso) con 4.8% y Paloma Valencia (Centro Democrático) con 4.1%.

Consulta y alianzas

El profesor Germán Sahid señala que, técnicamente, solo Iván Cepeda y Paloma Valencia tienen partidos por cuanto muchos de los candidatos presidenciales están representados por movimientos unificativos de ciudadanos y por firmas.

“Dependiendo de la foto de las elecciones del 8 se marzo, se reacomodan las campañas presidenciales. Se verá quién tiene poder local, quién tiene movilización de voto, quién puede incidir en la articulación del poder nacional, con el poder regional, con el poder local. En Colombia es fundamental para elegir un presidente las componendas políticas clientelares”, subraya.

Por otra parte, el analista sostiene que la presión que el Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho sobre la administración colombiana bajó la intensidad discursiva de la campaña.

“El Gobierno de Petro, mal que bien ha bajado sus ataques a Estados Unidos, ha bajado sus ataques imperialistas y de una u otra manera está plegando su accionar. Eso ha llevado a que se desescale el lenguaje en la campaña y a que tengamos una campaña mucho más tranquila”, agrega.

Democracia en Colombia

11 universidades colombianas lideraron el estudio "Cuidar la democracia", el cual analizó la experiencia ciudadana ante el sistema democrático. La investigación arrojó que 62% de los encuestados percibe que la democracia se está debilitando fundamentalmente por tres factores: la corrupción, la desigualdad y la falta de transparencia. Un aspecto importante es que los ciudadanos esperan resultados de sus gobernantes.

En este sentido, explicó Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes, los encuestados “sienten que no son suficientemente partícipes de la democracia porque no ven que sus líderes estén atendiendo sus necesidades más básicas, sus dolores, sus frustraciones, y piensan que es muy importante la participación ciudadana en esa democracia”.

En declaraciones a la FM radio, Bernal señaló que 92% de los consultados cree que su voto hace la diferencia. “Colombia es un país que tiene una tradición democrática súper sólida en América Latina, la gente respeta las decisiones electorales. Al mismo tiempo, ese estudio genera un problema. La corrupción afecta la credibilidad de las instituciones, puede llevar a afectar la democracia, pero en los últimos tres años y medio el Gobierno de Petro ha atacado el equilibrio y la independencia de poderes”, apunta Sahid.

A juicio del profesor de la Universidad del Rosario, el estudio referido sirve para evidenciar que la ciudadanía colombiana cree que democracia solo es votar. “Democracia es el equilibrio de poderes. En Cuba la gente vota, pero no hay democracia”, subraya.

Acción de grupos terroristas

Por otra parte, Germán Sahid señala que la violencia política contra candidatos en Colombia ha cambiado.

“Ocurrió el asesinato terrible del senador Miguel Uribe Turbay y era más en clave de un actor ilegal generando un shock sistémico a la democracia colombiana, pero para las elecciones legislativas el comportamiento de los grupos terroristas es diferente”, asevera.

Explica que, en ese contexto, hay cuatro componentes. En primer lugar, los grupos terroristas amenazan a candidatos para que no hagan campaña en sus áreas de injerencia criminal. En segundo lugar, buscan constreñir a la población para votar a favor o en contra de alguien.Un tercer componente, indica el analista, se refiere al secuestro exprés de candidatos a los que se le condiciona el plan de gobierno.

“Generalmente los grupos armados organizados hoy en día ya no tienen candidatos propios. Amenazan a todos los de la región para que independientemente el que gane se pliegue a los intereses criminales”, expresa.En cuarto lugar, se ha evidenciado financiamiento de algunas campañas por partes de grupos terroristas.

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, aseguró el 2 de marzo que han evaluado la protección a 64 candidatos presidenciales y 400 al Congreso.“Hemos acompañado, con seguridad, casi 4,000 eventos. En todo el país hay cerca de 44,000 efectivos de la Fuerza Pública garantizando este proceso”, señaló Benedetti.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS, CNN, La FM Radio, Semana, Infobae