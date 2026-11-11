miércoles 11  de  noviembre 2026
POLÉMICA

Padre de Meghan Markle detenido en EE.UU. por remover localizador electrónico

Con este acto, Thomas Markle violó la orden de libertad condicional tras su arresto la semana pasada por posesión de pornografía infantil

En esta foto de archivo tomada el 1 de diciembre de 2017, Meghan Markle, esposa del príncipe Harry de Gran Bretaña, hace gestos mientras recorren la feria benéfica del Día Mundial del SIDA en Nottingham, en el centro de Inglaterra, el 1 de diciembre de 2017. Netflix cancela Pearl, la serie animada de Markle. &nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 1 de diciembre de 2017, Meghan Markle, esposa del príncipe Harry de Gran Bretaña, hace gestos mientras recorren la feria benéfica del Día Mundial del SIDA en Nottingham, en el centro de Inglaterra, el 1 de diciembre de 2017. Netflix cancela Pearl, la serie animada de Markle.

 

AFP/Adrian Dennis

MIAMI.- Una jueza federal estadounidense ordenó este martes encarcelar de nuevo a Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, por quitarse el localizador electrónico, lo que violó la orden de libertad condicional tras su arresto la semana pasada por posesión de pornografía infantil.

Markle Sr., de 82 años ya se encuentra en prisión. Tras quitarse el dispositivo hacia la 1:45 hora local (6:45 GMT) del martes, “agentes federales lo arrestaron más tarde” ese mismo día y “está bajo custodia federal”, aseguró el Departamento de Justicia.

Lee además
El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al estreno europeo de la película El Rey León en Londres el 14 de julio de 2019.
CONTROVERSIA

Detienen al padre de Meghan Markle en Florida: los detalles de grave acusación en su contra
Pancho Cepedes
RECONOCIMIENTO

Pancho Céspedes galardonado con Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2026

En una audiencia de urgencia, la magistrada Lindsay Griffin, del Distrito Medio de Florida, revocó el arresto domiciliario que las autoridades habían concedido al suegro del príncipe Harry, de 82 años de edad, después de su detención el viernes pasado, según revelaron documentos judiciales del caso.

"Encontré que el acusado violó las condiciones de su libertad procesal y que, dada la falta de una vivienda adecuada, ninguna condición o combinación de condiciones garantizaría razonablemente la seguridad de otra persona o de la comunidad, así como la comparecencia del acusado ante el tribunal", escribió Griffin.

"Las condiciones de libertad procesal son órdenes judiciales, no sugerencias. Estamos solicitando al tribunal que revoque su libertad y lo detenga a la espera del juicio, y continuaremos procesando este caso hasta las últimas consecuencias de la ley", señaló el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli.

Primer arresto

Agentes del FBI arrestaron el viernes pasado a Markle en la localidad de Lakeland, en Florida, donde vivía en una clínica especializada en el cuidado de la demencia, por estar acusado de poseer material de abuso sexual infantil, "incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad", según Essayli.

Por otro lado, documentos judiciales revelaron este martes que la magistrada Griffin solicitó una revisión psiquiátrica independiente y obtener "todos los registros de salud mental" de Markle Sr., al sospechar que no es "mentalmente competente" para entender su proceso penal.

El FBI reveló que halló unos 78 artículos, incluyendo diapositivas, negativos de película y libros con supuesto material sexualmente explícito en dos almacenes del área de Los Ángeles que el acusado alquiló durante casi dos décadas.

Este descubrimiento se produjo tras la apertura de una investigación en Filipinas, donde Markle Sr. vivió hasta mayo pasado, antes mudarse a Lakeland.

De ser declarado culpable, Markle Sr. afrontaría una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Meghan Markle aseguró en una carta remitida al medio británico The Sun el 23 de octubre que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre por información de la Policía británica, por lo que cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Coachella 2027 desvela cartel encabezado por Dua Lipa, Tame Impala, SZA y Daddy Yankee

Robert Pattinson y Harry Styles compiten para ser el nuevo James Bond

James Gunn expresa alivio por dejar DC Studios: "El trabajo era muy duro, por decir lo menos"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con periodistas.
FLORIDA

Miami-Dade confirma la victoria de María Elvira Salazar tras una de las elecciones más reñidas de Florida

El senador Bernie Sanders hace campaña junto con la candidata demócrata al Senado de EEUU, la representante estatal de Florida Angie Nixon, el 17 de octubre de 2026 en Tampa, Florida.
Dinero extranjero

Florida pone bajo investigación a socialistas de EEUU por posibles fondos de Cuba y China

Joel Kinnaman, James Gunn y Margot Robbie asisten al estreno de Warner Bros. de El Escuadrón Suicida en el Regency Village Theatre el 2 de agosto de 2021 en Los Ángeles, California. 
CINE

James Gunn expresa alivio por dejar DC Studios: "El trabajo era muy duro, por decir lo menos"

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
Política

Pete Hegseth recibe respaldo del Congreso tras intento de destitución por la guerra en Irán y caso Maduro

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, interviene durante una conferencia de prensa tras los anuncios sobre inversión española y cooperación económica en el país, en la Casa Presidencial de San Salvador, el 13 de octubre de 2026.
OPERATIVO

Nayib Bukele anuncia destrucción del cuartel general de la banda 400 Mawozo en Haití

Te puede interesar

Imagen referencial.
TIEMPO VARIABLE

¿Cuándo llega un frente frío al sur de Florida? El descenso de temperatura se sentirá pronto

Por Daniel Castropé
Cada 11 de Noviembre honramos el valor, el servicio y el sacrificio de los hombres y mujeres que sirvieron en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
CONMEMORACIÓN

Día de los Veteranos, para reconocer a los héroes de EEUU

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con periodistas.
FLORIDA

Miami-Dade confirma la victoria de María Elvira Salazar tras una de las elecciones más reñidas de Florida

El congresista Jim Jordan, es el nuevo líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes. 
Política

Jim Jordan toma las riendas de los republicanos en la Cámara y refuerza el ala de Trump

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
Política

Pete Hegseth recibe respaldo del Congreso tras intento de destitución por la guerra en Irán y caso Maduro