Una niña camina junto a los restos de una casa destruida por un terremoto en el departamento de Amazonas, noreste de Perú, el 28 de noviembre de 2021.

QUITO.- Un sismo de magnitud 6,7 sacudió este viernes varias regiones del centro de Perú, con epicentro en el departamento de Junín, sin que se reportaran inicialmente víctimas ni daños materiales, según los primeros balances de las autoridades.

El movimiento telúrico se registró a las 19:09:19 hora local (00:09 GMT del sábado), a unos 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, en el departamento del mismo nombre, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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El organismo precisó que el sismo tuvo una profundidad de 129 kilómetros. Además, registró una intensidad de V en la escala de Mercalli Modificada en Junín, correspondiente a un movimiento perceptible para la población.

El temblor también se sintió en Lima y Callao, donde el movimiento provocó alarma entre los habitantes. Asimismo, se reportó su percepción en otras localidades del centro del país.

Monitoreo de las autoridades

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), adscrito al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), informó que el movimiento fue percibido entre moderado y fuerte en las zonas afectadas.

"Se continúa el monitoreo en zonas vulnerables", indicó el organismo, encargado de recopilar y coordinar información sobre emergencias en el territorio peruano.

El COEN mantiene vigilancia permanente para determinar posibles afectaciones y facilitar la coordinación entre las autoridades nacionales, regionales y locales.

Por su parte, el INDECI recordó la importancia de conservar la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, identificar las zonas seguras y tener preparada una mochila de emergencia.

Nota de Prensa N.° 383-2026 | Sismo de magnitud 6.7 con epicentro en Junín (Junín) fue percibido entre moderado y fuerte. Más información⤵️https://t.co/RRcyMp9IA6 — COEN - INDECI (@COENPeru) November 21, 2026

Perú, en una de las zonas sísmicas más activas

Perú está situado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja geográfica que bordea las costas del océano Pacífico y concentra una elevada actividad sísmica y volcánica.

La actividad sísmica del país está relacionada principalmente con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, un proceso geológico que genera movimientos telúricos de distintas magnitudes.

Debido a esta ubicación, los terremotos forman parte de los principales riesgos naturales que enfrenta la población peruana.

FUENTE: Con información de: Reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú/AFP