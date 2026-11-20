El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se dan la mano antes de una reunión en Helsinki el 16 de julio de 2018.

MIAMI. — A menos de un mes de la cumbre del G20 en el Trump National Doral, en Doral (Miami-Dade), la lista de líderes confirmados sigue corta, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó su viaje, Washington anunció la llegada de Xi Jinping mientras el Kremlin aún no decide si Vladimir Putin asistirá.

La reunión, que tendrá lugar entre el 14 y 15 de diciembre, es la primera que preside EEUU desde que lo hiciera en el encuentro inaugural de Washington en 2008. El encuentro reúne a los miembros del foro y a 13 países invitados, con la excepción de Sudáfrica, que no fue invitada por disputas diplomáticas con la actual administración de Donald Trump.

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La cumbre anterior se celebró en Johannesburgo (Sudáfrica), el 22 y 23 de noviembre de 2025 fue la primera en el continente africano. Asistieron todos los miembros salvo Estados Unidos, que boicoteó el encuentro, además participaron 16 países invitados. Solo el 67 % de los miembros envió a su jefe de Estado o de gobierno, la proporción más baja de la historia del grupo. La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, dijo que vendrán más de 34 países, aunque la Casa Blanca no ha publicado la lista oficial de asistentes.

Miembros e invitados del G20

El G20 tiene 21 miembros: 19 países, la Unión Europea y la Unión Africana. Los países son Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y México, en el continente americano; Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Rusia, en Europa; Arabia Saudita, Australia, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Japón y Turquía, en Asia y Oceanía; y Sudáfrica, único miembro africano, que esta vez no fue invitada.

Cada país anfitrión puede sumar invitados. Estados Unidos eligió a Polonia como único invitado con participación plena durante su presidencia. No obstante, la web oficial de la cumbre incluye otros 12 invitados, entre ellos Kazajistán y Uzbekistán, cuyos líderes invitó Trump.

España, invitado permanente del G20 desde 2008, no figuró en la primera reunión de sherpas (los representantes personales de cada líder, que negocian la agenda y la declaración final antes de la cumbre), celebrada en Washington en diciembre de 2025. No obstante, la asistencia del presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, está prevista.

Quiénes han confirmado su asistencia al G20 en Doral

Según medios brasileños, Lula confirmó la cumbre dentro de su agenda internacional de diciembre. No ha trascendido si su gobierno tiene prevista una reunión bilateral con el presidente Donald Trump.

El Departamento de Estado anunció el 12 de noviembre que Xi asistirá, tras una conversación telefónica entre el secretario de Estado, Marco Rubio, con el canciller chino, Wang Yi. En el comunicado se habla de "la próxima visita del secretario general Xi a Florida para asistir a la cumbre del G20". Sin embargo, Pekín aún no ha confirmado el viaje.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el 12 de noviembre que "probablemente" se reúna con Trump en la cumbre. Aunque no ha confirmado formalmente su asistencia.

El gobierno de Kazajistán anunció que el presidente Kassym-Jomart Tokáyev asistirá por invitación de Trump. El primer ministro de Armenia Nikol Pashinián también confirmó que participará en la cumbre.

Putin, invitado pero sin decisión

Rubio informó el 23 de septiembre que Washington había invitado a Putin. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió entonces: "Agradecemos a EE. UU. la invitación y la acogemos con satisfacción. Tomaremos una decisión". Desde entonces, el Kremlin ha repetido que no hay decisión, la última vez a mediados de noviembre.

Bloomberg reportó en septiembre que lo más probable es que Putin no viaje. Sobre él pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la guerra en Ucrania. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte, por lo que no tiene obligación de detenerlo. Putin ya estuvo en Alaska en agosto de 2025 para una cumbre con Trump y no fue arrestado.

El G20 sería otro escenario para un nuevo encuentro entre Trump, Xi y Putin que se reunieron el pasado jueves en Shenzhen (China), al margen de la cumbre de APEC.

Sudáfrica, excluida de la cumbre

Sudáfrica, miembro fundador del G20, no fue invitada. Trump lo anunció el 26 de noviembre de 2025, días después de la cumbre de Johannesburgo, a la que Estados Unidos no envió delegación. Washington justificó ese boicot con acusaciones de persecución contra los afrikáneres, la minoría blanca del país. El gobierno sudafricano las rechaza.

El choque se produjo al cierre de esa cumbre. Por tradición, el líder del país anfitrión entrega la presidencia del G20 al líder del país que organiza la siguiente cumbre. Como Trump no viajó, Washington propuso que la recibiera el encargado de negocios de su embajada en Sudáfrica, Marc Dillard.

Pretoria lo rechazó. Consideró una ofensa que Ramaphosa, como jefe de Estado, entregara la presidencia a un diplomático de rango menor. Por eso no hubo traspaso en la ceremonia de clausura. La entrega se hizo días después, a un funcionario de la embajada, en la sede de la Cancillería sudafricana.

Trump respondió con la exclusión. Escribió que Sudáfrica se había negado a entregar la presidencia a un representante de alto nivel de la embajada. El gobierno sudafricano calificó la medida de "punitiva".

Qué temas abordará la cumbre de Doral

El lema de la presidencia estadounidense es "Crecimiento a través de la desregulación, la abundancia energética y la innovación". La agenda se concentra en cuatro ejes: reducir cargas regulatorias, garantizar energía asequible y cadenas de suministro seguras, impulsar nuevas tecnologías y promover un comercio "justo, recíproco y equilibrado". Es una lista más corta que la de Johannesburgo, que incluía deuda de países pobres, desastres naturales y transición energética.

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