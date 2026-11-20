María Corina Machado, líder de la opsoción de Venezuelaa, en la UCAB el 29 de octubre de 2026.

MIAMI.- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, convocó este viernes a los ciudadanos a participar el próximo 26 de noviembre en asambleas en todo el país para presentar propuestas sobre el proceso de transición democrática y las elecciones previstas para 2027.

En un video difundido en sus redes sociales, Machado anunció el lanzamiento de la plataforma Punto de Acuerdo , una iniciativa de participación ciudadana destinada a recoger las principales preocupaciones y propuestas de los venezolanos.

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"Vamos a ponernos de acuerdo sobre lo que realmente importa. Justicia y verdad para las víctimas, educación para nuestros hijos, salud digna, pensiones, cuáles son las reglas del poder y las próximas elecciones", expresó.

La dirigente de Vente Venezuela invitó a los ciudadanos a organizar encuentros de entre 10 y 30 personas en sus hogares y comunidades, así como en el extranjero, para ingresar a la plataforma y compartir sus opiniones.

Su partido plantea celebrar elecciones presidenciales en julio de 2027.

#PuntoDeAcuerdo — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 20, 2026

Una consulta ciudadana al margen de las negociaciones

El anuncio de Machado coincide con la cuarta ronda de negociaciones entre el mandato interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición, en medio de los esfuerzos por establecer una hoja de ruta hacia la transición democrática.

Se espera que las conversaciones, auspiciadas por Estados Unidos, aborden la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), dos instituciones fundamentales para establecer condiciones que permitan convocar nuevos comicios.

Machado no participa en estas negociaciones y ha defendido que cualquier proceso político debe contar con el respaldo de los ciudadanos.

"El país que viene tiene que nacer de la soberanía popular, del sentir real y de los anhelos de quienes hemos luchado por nuestra libertad", sostuvo.

Proceso político

La iniciativa representa un nuevo movimiento de la dirigente opositora, quien regresó a Venezuela en octubre. Su retorno estuvo marcado por una caravana de más de 400 kilómetros y concentraciones de ciudadanos que salieron a las carreteras y plazas para recibirla.

Machado mantiene su exigencia de que se levante la inhabilitación política que le impusieron en 2023, medida que le impidió competir en las elecciones presidenciales de 2024.

Ante el veto a su candidatura, respaldó al diplomático Edmundo González Urrutia, quien asumió la representación electoral de la oposición.

Maduro se proclamó vencedor de los comicios de julio de 2024 y anunció su reelección para un tercer mandato consecutivo. Sin embargo, la oposición denunció fraude electoral y presentó actas que, según sostuvo, demostraban la victoria de González Urrutia.

FUENTE: Con información de AFP