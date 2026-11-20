Migrantes caminan por la carretera como parte de una caravana que busca llegar a la capital mexicana, en Tapachula, estado de Chiapas, México, con destino a EEUU.

CIUDAD DE MÉXICO.- Una caravana de unos 250 migrantes, en su mayoría centroamericanos, ingresó el viernes a México con la intención de avanzar hacia Estados Unidos, pese a las advertencias del presidente Donald Trump sobre el cierre de la frontera a la inmigración irregular.

El grupo, integrado principalmente por hombres jóvenes y algunas familias con niños, cruzó el puente fronterizo que conecta la ciudad mexicana de Tapachula con Guatemala. Los migrantes llevaban consigo escasas pertenencias y avanzaron sin que las autoridades mexicanas les impidieran el paso.

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Durante el recorrido, exhibieron una pancarta con el mensaje "Dios con nosotros".

Aumenta el movimiento de caravanas

El flujo de estas movilizaciones se reactivó después de las elecciones del 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano de Trump sufrió un importante revés electoral. Desde entonces, alrededor de media decena de caravanas ingresó a territorio mexicano con la expectativa de alcanzar Estados Unidos.

Varios integrantes del grupo aseguraron que anteriormente habían logrado ingresar a territorio estadounidense, pero fueron expulsados durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

México mantiene los controles migratorios

Las autoridades mexicanas han bloqueado las caravanas de mayor tamaño mediante el despliegue de fuerzas de seguridad. Otras movilizaciones se dispersaron después de que agentes migratorios informaran a sus integrantes que no podrían continuar hacia Estados Unidos y les ofrecieran la posibilidad de solicitar refugio en México.

Además de la caravana que ingresó el viernes por Tapachula, otro grupo de aproximadamente 100 personas avanzaba hacia el estado de Oaxaca, vecino de Chiapas, donde se encuentra esa ciudad fronteriza.

FUENTE: Con información de AFP