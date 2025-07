Padre Pedro Freitez: "Elevo mi plegaria por la libertad de Venezuela"

Al cumplir 42 años de ordenarse como sacerdote , el padre Pedro Freitez recuerda la frase del profeta Isaías "...El Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres". Su misión ha cobrado valor, pues su entrega y servicio son dedicados a la oración por el rescate de la libertad y democracia de su tierra natal: Venezuela.

Su voz ha gritado ante el mundo las penurias que a traviesa Venezuela, fue víctima de hostigamiento y amenazas por parte de la dictadura. "Los sacerdotes no somos asesinos, no torturamos, no dejamos morir de hambre al menos favorecido. Los sacerdotes somos testigo de la verdad", dice.

"El Papa pide mantener la fe y la oración por Venezuela"

Se llena de alegría al recordar sus pasos de fe. No duda en llamar cada cosa por su nombre y en denunciar cada atropello. Así, relata que habló con el papa León XIV. "Expusimos la situación de Venezuela, le hablé del SEBIN".

Al ser consultado sobre la postura del papa León XIV ante la situación de Venezuela, el padre Freitez afirma que "El Papa pide mantener la fe y la oración por Venezuela. Él conoce la realidad de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El papa León XIV le lleva el pulso a la situación de la Tragedia de Cuba, Venezuela y Nicaragua", dice.

La iglesia venezolana no se puede callar

El padre Freitez forma parte de la diáspora, pues debió partir de su tierra natal. "Los venezolanos no teníamos esa costumbre. Ahora, el régimen de Maduro abrió las cárceles y dejó salir a criminales, ahora el mundo cree que los venezolanos somos como El Tren Aragua. Nada más falso, somos hombres y mujeres de bien", reitera.

En retrospectiva, el Padre Freitez asegura que ser sacerdote "ha sido la misión que siempre he sentido en mi vida. Tenemos que liberar a nuestro país".

Para lograr el rescate es importante, a juicio del padre Freitez, reconocer que "el camino del cristiano, es el camino del guerrero".

