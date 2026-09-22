martes 22  de  septiembre 2026
SEGURIDAD

Trump se reúne con aliados del Escudo de las Américas y les ofrece apoyo en el combate al crimen

Trump describió a los cárteles como "fuerzas terroristas paramilitares violentas" que controlan territorio y aseguró que los países de la región cuentan con el respaldo de EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, participan en una reunión del Escudo de las Américas al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 22 de septiembre de 2026. &nbsp;

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, participan en una reunión del Escudo de las Américas al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 22 de septiembre de 2026.

 

Brendan SMIALOWSKI / AFP
Por Julián Varela

NACIONES UNIDAS — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este martes, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, con sus aliados latinoamericanos del llamado Escudo de las Américas, a quienes ofreció intervenir contra los cárteles dentro de sus países si estos no pueden combatirlos por sí mismos.

En el encuentro estuvieron los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Paraguay, Santiago Peña; de Perú, Keiko Fujimori; y de República Dominicana, Luis Abinader, así como el nuevo vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

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"Durante años, los carteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos", declaró Trump ante los mandatarios al inicio del encuentro.

El republicano describió a estas organizaciones como "fuerzas terroristas paramilitares violentas" que controlan territorio y aseguró que los países de la región cuentan con el respaldo de Estados Unidos para enfrentarlas.

"Háganoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes", dijo Trump, quien además presumió de haber influido en las victorias electorales de algunos de sus socios.

Preservar democracias en la región

Fujimori, recientemente investida presidenta de Perú, dijo a Trump que su país se ha unido al Escudo de las Américas "con gran determinación y entusiasmo" y aplaudió su "liderazgo".

El vicepresidente de Colombia, cuyo presidente, Abelardo de la Espriella, también se ha unido recientemente al Escudo de las Américas, defendió que esta alianza sirve para "preservar las democracias" de la región.

Por su parte, el mandatario paraguayo aplaudió que Estados Unidos arrestara y depusiera a Nicolás Maduro en Venezuela, al tiempo que instó a "trabajar" para lograr la democratización de ese país, así como de Cuba y Nicaragua.

El Escudo de las Américas es una alianza fundada en marzo en Miami por Trump con líderes conservadores de la región para combatir el narcotráfico, de la que no forman parte países con gobiernos izquierdistas como México o Brasil, que se oponen a que Estados Unidos realice operativos en su territorio.

Trump advierte del uso de la fuerza militar

Durante su intervención ante la Asamblea General este martes, Trump amenazó con usar la fuerza militar en Latinoamérica si los intereses de Estados Unidos se ven amenazados.

Aunque dijo tener una buena relación con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, apuntó que México es el "epicentro" del narcotráfico e instó a su Gobierno a "recuperar" el control de su territorio.

Trump advirtió el martes ante la Asamblea General de la ONU que está dispuesto a utilizar su "poderío militar sin igual" para asegurar sus intereses en América Latina.

Esos intereses pasan por un cambio de régimen en Cuba, donde el régimen comunista "caerá", aseguró Trump, y también por una batalla sin cuartel contra los cárteles de la droga, que son "el Estado Islámico" de la región, añadió.

"Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los vitales intereses nacionales de Estados Unidos", dijo Trump.

"Los carteles son el EI [grupo yihadista Estado Islámico] del hemisferio" y, como los combatientes del EI, "deberían ser ejecutados, exiliados o detenidos", explicó el republicano.

El presidente declaró a esos grupos "organizaciones terroristas" en febrero del año pasado, y meses después inició una campaña de ataques militares contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y luego en el Pacífico, con más de 200 muertes hasta ahora.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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