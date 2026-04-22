Panamá afirma que buque decomisado en Ormuz es de bandera panameña

Esta captura de pantalla de un video de la Marina de los EE. UU. muestra embarcaciones de ataque rápido de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán invadiendo el petrolero con bandera panameña Niovi mientras transita por el Estrecho de Ormuz el 3 de mayo de 2023.

CIUDAD DE PANAMÁ.– El gobierno de Panamá confirmó este miércoles que uno de los dos buques incautados por fuerzas del régimen iraní en el estrecho de Ormuz navega bajo bandera panameña, y calificó el hecho como un “grave atentado” contra la seguridad marítima internacional.

En un comunicado oficial, la Cancillería panameña identificó la embarcación como el MSC Francesca, de propiedad italiana, y expresó su rechazo a lo que consideró una acción unilateral que pone en riesgo el libre tránsito en una de las principales arterias del comercio global.

“Este tipo de acciones aumentan las tensiones en el Golfo, representan un grave atentado contra la seguridad marítima y constituyen una escalada innecesaria”, señaló el gobierno panameño, al advertir sobre los riesgos que implican estas maniobras en un momento de alta sensibilidad geopolítica.

Escalada en una ruta estratégica

La incautación fue anunciada por la Guardia Revolucionaria Islámica, el brazo militar ideológico del régimen iraní, que aseguró haber interceptado dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz y trasladarlas hacia territorio iraní. Entre ellas, mencionó al MSC Francesca, al que vinculó con intereses israelíes.

El estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio energético mundial, por donde transita cerca de una quinta parte de las exportaciones globales de petróleo y gas. Cualquier alteración en su funcionamiento tiene impacto directo en los mercados internacionales y en la estabilidad regional.

Rechazo internacional y tensiones crecientes

Panamá reiteró su rechazo a las acciones que afectan la navegación internacional y subrayó la necesidad de mantener abiertas y seguras las rutas marítimas, sin interferencias que "pongan en peligro vidas humanas o el comercio global".

Las acciones del régimen iraní se producen en un contexto de creciente tensión tras el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero, luego de operaciones militares lideradas por Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní.

En este escenario, Washington intensificó medidas para restringir el tránsito de embarcaciones vinculadas a puertos iraníes, mientras Teherán insiste en imponer controles sobre el paso por el estrecho de Ormuz, lo que incrementa el riesgo de confrontaciones en la zona.

Panamá, como uno de los principales países de registro de buques a nivel global, insiste en la defensa del derecho a la libre navegación, en un contexto donde las acciones del régimen iraní continúan generando preocupación por sus implicaciones en la seguridad internacional.

FUENTE: Con información de AFP