miércoles 22  de  abril 2026
POLÍTICA

Panamá afirma que buque decomisado en Ormuz es de bandera panameña

El gobierno panameño advierte sobre los riesgos de las acciones iraníes en el estrecho de Ormuz, destacando su impacto en la estabilidad regional

Esta captura de pantalla de un video de la Marina de los EE. UU. muestra embarcaciones de ataque rápido de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán invadiendo el petrolero con bandera panameña Niovi mientras transita por el Estrecho de Ormuz el 3 de mayo de 2023.

Esta captura de pantalla de un video de la Marina de los EE. UU. muestra embarcaciones de ataque rápido de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán invadiendo el petrolero con bandera panameña Niovi mientras transita por el Estrecho de Ormuz el 3 de mayo de 2023.

AFP
Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ.– El gobierno de Panamá confirmó este miércoles que uno de los dos buques incautados por fuerzas del régimen iraní en el estrecho de Ormuz navega bajo bandera panameña, y calificó el hecho como un “grave atentado” contra la seguridad marítima internacional.

En un comunicado oficial, la Cancillería panameña identificó la embarcación como el MSC Francesca, de propiedad italiana, y expresó su rechazo a lo que consideró una acción unilateral que pone en riesgo el libre tránsito en una de las principales arterias del comercio global.

Lee además
El aeropuerto Tocumen estuvo fuertemente custodiado por la llegada de Ali Zaki Hage Jali,(Foto de Martin BERNETTI / AFP)
Investigación

Panamá recibe a extraditado de Venezuela sospechoso de atentado terrorista contra avión en 1994
Con la celebración del Día Mundial de la Tierra se trata de concientizar a la humanidad sobre la necesidad de cuidar el ambiente (EFE)
AMBIENTE

Pequeñas iniciativas ecológicas son buenas acciones para celebrar el Día Mundial de la Tierra

“Este tipo de acciones aumentan las tensiones en el Golfo, representan un grave atentado contra la seguridad marítima y constituyen una escalada innecesaria”, señaló el gobierno panameño, al advertir sobre los riesgos que implican estas maniobras en un momento de alta sensibilidad geopolítica.

Escalada en una ruta estratégica

La incautación fue anunciada por la Guardia Revolucionaria Islámica, el brazo militar ideológico del régimen iraní, que aseguró haber interceptado dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz y trasladarlas hacia territorio iraní. Entre ellas, mencionó al MSC Francesca, al que vinculó con intereses israelíes.

El estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio energético mundial, por donde transita cerca de una quinta parte de las exportaciones globales de petróleo y gas. Cualquier alteración en su funcionamiento tiene impacto directo en los mercados internacionales y en la estabilidad regional.

Rechazo internacional y tensiones crecientes

Panamá reiteró su rechazo a las acciones que afectan la navegación internacional y subrayó la necesidad de mantener abiertas y seguras las rutas marítimas, sin interferencias que "pongan en peligro vidas humanas o el comercio global".

Las acciones del régimen iraní se producen en un contexto de creciente tensión tras el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero, luego de operaciones militares lideradas por Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní.

En este escenario, Washington intensificó medidas para restringir el tránsito de embarcaciones vinculadas a puertos iraníes, mientras Teherán insiste en imponer controles sobre el paso por el estrecho de Ormuz, lo que incrementa el riesgo de confrontaciones en la zona.

Panamá, como uno de los principales países de registro de buques a nivel global, insiste en la defensa del derecho a la libre navegación, en un contexto donde las acciones del régimen iraní continúan generando preocupación por sus implicaciones en la seguridad internacional.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Rick Scott señala a NBC de 'lavar imagen' del régimen cubano

Dimiten dos ministros en Perú por desacuerdo con la compra de F-16 a EEUU

Fiscalía de Perú pide detener al exjefe del órgano electoral por irregularidades en los comicios

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El estrecho de Ormuz está bajo control de Irán.
Conflicto

Los talibanes respaldan por primera vez el diálogo de paz entre Irán y EEUU

Momentos en el que el exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami es esposado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción.
VENEZUELA

Se inicia con retraso juicio por fraude milmillonario en PDVSA en medio de arreglos de reforma judicial

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica
MEDIO ORIENTE

EEUU e Irán podrían tener nuevas discusiones en los próximos días

Ray Barraez, que trabajaba como chofer de UBER en el momento en que fue interceptado por las autoridades. video
INVESTIGACIÓN

Florida: muerte de conductor venezolano tras parada policial desata alarmas

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
JUSTICIA

Exconcejala de Hialeah condenada a tres años de libertad condicional

Te puede interesar

El senador estadounidense Rick Scott (republicano por Florida) habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) 
EXCLUSIVA

Rick Scott señala a NBC de 'lavar imagen' del régimen cubano
Jhon Phelan abandona la administración con efecto inmediato, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado en X, el miércoles 22 de abril. El subsecretario Hung Cao asumirá el cargo de manera interina
MANDOS MILITARES

Pentágono anuncia que el secretario de la Marina deja el cargo de "forma inmediata"

Foto referencial sobre el tema.
CASO INTERNACIONAL

Menor llevado a Cuba sin autorización judicial es devuelto a su madre tras acción federal

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica
MEDIO ORIENTE

EEUU e Irán podrían tener nuevas discusiones en los próximos días

Imagen de referencia de la placa de un vehículo como debe estar de acuerdo a la ley.
NUEVA LEY

Florida establece reglas claras sobre uso de marcos en placas vehiculares