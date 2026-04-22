miércoles 22  de  abril 2026
AMBIENTE

Pequeñas iniciativas ecológicas son buenas acciones para celebrar el Día Mundial de la Tierra

En Panamá, la FAO destaca en el Día de la Tierra los avances del proyecto Bioma de Bosques Críticos, enfocado en la sostenibilidad ambiental

Con la celebración del Día Mundial de la Tierra se trata de concientizar a la humanidad sobre la necesidad de cuidar el ambiente (EFE)

Con la celebración del Día Mundial de la Tierra se trata de concientizar a la humanidad sobre la necesidad de cuidar el ambiente (EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Cada 22 de abril, se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, la fecha fue designada por la ONU en 2009, como una herramienta para concientizar a la gente sobre la necesidad de proteger al ambiente, la biodiversidad y la sostenibilidad.

En el mundo se realizan grandes y pequeñas iniciativas que cumplen con su papel de honrar a la Madre Tierra.

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En Panamá, los avances en la gobernanza forestal indígena a través de una alianza entre estas comunidades, el Estado y la ONU sirve para fomentar una gestión de los bosques sostenible y basada en derechos.

Esta iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca los avances del proyecto Bioma de Bosques Críticos de Panamá, Conservación Colaborativa del Darién, liderada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el apoyo técnico de esta agencia de la ONU y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

Se trata de un proyecto enfocado en la sostenibilidad ambiental, la gobernanza comunitaria y el respeto a los derechos colectivos, que ha avanzado "significativamente" en asuntos como la certificación del aprovechamiento forestal comunitario en las comarcas Emberá Wounaan, Kuna de Wargandí y Kuna de Madungandí.

Entre otros, este plan ha contribuido en el desarrollo del marco normativo forestal nacional de Panamá, apoya la elaboración y socialización del primer borrador de la nueva Ley Forestal, con un enfoque de sostenibilidad, legalidad y participación comunitaria, dijo la FAO.

De manera complementaria al proyecto, se inició la formulación de la segunda fase del Programa Nacional de Restauración Forestal (PNRF II), que incorpora un enfoque territorial, herramientas de monitoreo y alineación con los compromisos nacionales e internacionales en materia de restauración, biodiversidad y cambio climático.

En este sentido, el coordinador subregional de la FAO, Adoniram Sánchez Peraci, indicó que un componente central del trabajo complementario ha sido el proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) desarrollado con las comunidades de Nurra, Walla y Mortí, en la Comarca Kuna de Wargandí.

"Este proceso ha permitido reafirmar el valor del territorio como base de la identidad cultural, los medios de vida y la gobernanza indígena, así como identificar elementos ambientales críticos como bosques, fuentes de agua, zonas de caza, pesca y sitios de importancia cultural y espiritual", aseguró.

Otras experiencias

Mongabay Latam destaca tres experiencias positivas de pueblos de América Latina que demuestran que es posible transitar hacia energías renovables.

En Colombia, una pequeña hidroeléctrica comunitaria genera energía para todo un pueblo en el Caribe colombiano.

Un sistema de bombeo de agua con energía solar para la producción de fresas, a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, se convirtió en una alternativa a la minería en Perú.

En Argentina, a pesar de los constantes apagones, existe un pueblo que nunca se queda sin electricidad gracias a una planta de generación de energía con cáscaras de maní.

Surge el ambientalismo moderno

El 22 de abril de cada año se celebra el nacimiento del movimiento ambientalista moderno, el cual se inició en 1970 cuando 20 millones de norteamericanos tomaron las calles, los parques y los auditorios para manifestarse por un ambiente saludable y sustentable.

El Día de la Tierra de 1970 logró una coincidencia política que parecía imposible. Ese día condujo a la creación de la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos y a la aprobación de leyes relacionadas con el aire limpio, el agua limpia y la conservación de especies en peligro de extinción.

A partir de entonces, cada año en esta fecha, el mundo entero reflexiona y se moviliza por una Tierra mejor.

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FUENTE: Con información de EFE, Confirmado y Mongabay

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