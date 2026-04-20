Panamá recibe a extraditado de Venezuela sospechoso de atentado terrorista contra avión en 1994

El aeropuerto Tocumen estuvo fuertemente custodiado por la llegada de Ali Zaki Hage Jali,(Foto de Martin BERNETTI / AFP)

CIUDAD DE PANAMÁ . Venezuela extraditó a Panamá al principal sospechoso de un atentado contra un avión en pleno vuelo en 1994. El colombo-venezolano, Ali Zaki Hage Jalil, llegó al aeropuerto internacional de Tocumen y de inmediato fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Hage Jalil fue detenido en noviembre de 2025, en la isla de Margarita (Venezuela) por su presunta implicación en el derribo de un avión de la extinta compañía Alas Chiricanas, el 19 de julio de 1994. El saldo fue de 21 víctimas fatales, cuatro panameños, tres estadounidenses y 14 israelíes.

Recompensa EEUU ofrece hasta $10 millones por información sobre líder de la milicia iraquí Kataib Hezbolá

Seguridad Israel asegura que Hamás y Hezbolá "ya no suponen una amenaza estratégica" para el país

Panamá recibió este lunes extraditado desde Venezuela al principal sospechoso de un atentado en 1994 contra un avión en pleno vuelo, que provocó la muerte de 21 personas, la mayoría judíos, según reportes e imágenes de la prensa local.

La nación del istmo había solicitado la extradición del sospechoso, la cual el país suramericano aprobó.

Hezbolá autor del atentado

El atentado, con bomba, fue atribuido a Hezbolá y es el peor ocurrido en Panamá la aeronave se estalló poco después de que despegara de Colón, en el norte panameño.

En 1995, Estados Unidos había ofrecido dos millones de dólares de recompensa por información sobre el atentado aéreo.

Washington incluyó en un informe sobre terrorismo la caída de ese avión y lo vinculó a una posible acción de un comando suicida del movimiento chiita libanés Hezbolá, afín a Irán.

Según el gobierno panameño, las autoridades estadounidenses también han mostrado interés en el caso pues hay ciudadanos estadounidenses víctimas y "existen indicios de la vinculación del detenido con una organización terrorista internacional".

Durante años, las autoridades panameñas consideraron que podrían tratarse de un ajuste de cuentas del narcotráfico o que se trataron de un ataque antisemita.

En 2018, tras recibir información de Israel, Panamá reanudó las investigaciones como un supuesto caso de "terrorismo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046336533154685022?s=20&partner=&hide_thread=false Ali Hage Zaki Jalil, principal sospechoso del atentado con bomba contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, llegó extraditado este lunes a Panamá desde Venezuela.



Tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación… pic.twitter.com/i9TaLBqrYF — Telemetro Reporta (@TReporta) April 20, 2026

FUENTE: Con información de AFP