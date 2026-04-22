Florida establece reglas claras sobre uso de marcos en placas vehiculares

Imagen de referencia de la placa de un vehículo como debe estar de acuerdo a la ley.

MIAMI. - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó un paquete de leyes que incluye una actualización normativa destinada a definir con mayor claridad el uso de marcos en las matrículas de vehículos.

La medida surge tras la controversia generada por una legislación previa aprobada en 2025, cuyo objetivo era impedir la manipulación o el ocultamiento de placas, pero que dejó dudas sobre los límites permitidos en el uso de accesorios alrededor de estas.

Con la nueva disposición, se establece que los marcos continúan siendo legales siempre que no interfieran con los elementos esenciales de identificación, como las letras, los números o la etiqueta de registro. El ajuste responde, en parte, a interpretaciones dispares que surgieron tras un memorando emitido por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) que ya apuntaba en esa dirección.

¿Qué deben tener en cuenta los conductores?

Más allá del cambio normativo, las autoridades insisten en varios puntos prácticos que los conductores en Florida deben considerar:

Nada puede tapar lo esencial: las letras, números y la etiqueta de registro deben permanecer completamente visibles en todo momento.

Marcos sí, pero con límites: están permitidos siempre que no cubran información clave de la matrícula.

Evitar cubiertas o accesorios oscuros: elementos que dificulten la lectura, incluso parcialmente, pueden ser motivo de sanción.

Atención a detalles comunes: algunos marcos comerciales pueden tapar el nombre del estado o parte del diseño, lo que podría generar interpretaciones erróneas por parte de los agentes.

Posibles multas: el incumplimiento puede derivar en citaciones, especialmente si se considera que hay intención de ocultar la placa.

¿Cuáles son las sanciones que pueden derivar?

Se considera un delito menor de segundo grado (misdemeanor)

Puede conllevar hasta 60 días de cárcel

Multas de hasta 500 dólares

Antes se trataba únicamente como una infracción de tránsito, pero la normativa vigente permite que en determinados casos se procese como un cargo penal.

¿Qué ocurre en caso de reincidencia o agravantes?

La severidad de la sanción depende de las circunstancias:

Reincidencia o conducta reiterada:

Puede agravar el caso y aumentar la probabilidad de sanciones más estrictas, incluyendo arresto o mayores penalidades monetarias.

Uso con fines delictivos:

Puede escalar a un delito grave (felonía de tercer grado)

Penas de hasta cinco años de prisión

Multas de hasta 5,000 dólares

El FLHSMV ha reiterado que el objetivo de la norma es garantizar la correcta identificación de los automóviles y evitar prácticas que dificulten la labor de los funcionarios públicos.

Además de esta aclaración, el mandatario firmó otras iniciativas con impacto en distintas áreas. Entre ellas, una modificación al programa estatal que facilita el acceso a clases de natación, ampliando el rango de edad de los beneficiarios para incluir a menores de entre uno y siete años.

En paralelo, otra de las leyes aprobadas designa oficialmente con el nombre de Andrew “Red” Harris a una isla artificial en Jupiter Sound, en reconocimiento a su legado en la comunidad local tras su fallecimiento en un accidente marítimo en 2014.

El conjunto de medidas forma parte de una agenda legislativa que busca ajustar normativas existentes y atender vacíos regulatorios detectados en su aplicación.