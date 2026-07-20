Daniel Ortega descarta elecciones en Nicaragua para evitar que triunfe la oposición

Daniel Ortega durante el acto del 47.º aniversario de la revolución sandinista en Managua, el 19 de julio de 2026, en fotografía distribuida por Nicaragua a través del medio oficial de noticias El 19 Digital.

SAN JOSÉ. - El dictador de Nicaragua , Daniel Ortega, aseguró que no permitirá elecciones que abran la posibilidad a la oposición de su país para llegar al poder, en una declaración en la que ratificó su permanencia en el poder contra la presión internacional.

"Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder", dijo Ortega en un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista que celebró en Managua este domingo, según reportes.

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En Nicaragua las elecciones generales están previstas en noviembre próximo, luego de que Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murrillo, que debían concluir su mandato este 2025, impusieron hace año y medio reformas a la Constitución que amplían su permanencia en el poder de cinco a seis años.

Ortega contra elecciones

Organizaciones políticas de la oposición en el exilio han manifestado la esperanza de que la presión internacional logre una transición de comicios libres y se ponga fin al régimen al que responsabilizan de persecuciones y crímenes incluso fuera del país.

"Ellos vienen conspirando (...) buscando cómo organizar partidos para que en una elección que ellos suponen, entonces que esos partidos ganen las elecciones", afirmó Ortega, ante sus seguidores reunidos en una plaza en Managua. Y añadió en tono desafiante:

"Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos) volverán a llegar al gobierno, jamás, jamás, jamás".

Casi dos décadas de dictadura

Ortega, de 80 años de edad, manda en Nicaragua desde hace casi dos décadas.

Tras ser derrotado junto a su revolución sandinista en 1990 por la demócrata Violeta Chamorro, fallecida en el exilio en 2025, el dictador nicaragüense volvió al poder en 2007 y desde entonces ejerce un férreo control, tras cuestionadas elecciones.

Protestas en su contra en 2018 fueron duramente reprimidas con el resultado de más de 300 muertos, según la ONU.

FUENTE: Con información de AFP