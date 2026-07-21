martes 21  de  julio 2026
WASHINGTON

EEUU condena anuncio de que la dictadura en Nicaragüa eliminará elecciones

"La declaración de Daniel Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones muestra su verdadera naturaleza autoritaria", declaró el secretario de Estado Marco Rubio

El dictador Daniel Ortega junto a su controversial esposa Rosario Murillo

El dictador Daniel Ortega junto a su controversial esposa Rosario Murillo

CESAR PEREZ / EL 19 DIGITAL/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó este martes declaraciones del presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien descartó cualquier posibilidad de elecciones en su país que permitan a la oposición en el exilio llegar al gobierno.

Ortega gobernó en la década de 1980 y volvió a la presidencia en 2007. Desde entones ejerce el poder con medidas autoritarias que han encarcelado o anulado a cualquier opositor al desgobierno.

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"La declaración de Daniel Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones muestra su verdadera naturaleza autoritaria", declaró Rubio en un comunicado en el cual pidió a la comunidad internacional "unir fuerzas" para demostrarle a la "dictadura que no puede seguir haciendo como si nada pasara".

"El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas", añadió Rubio.

Nicaragua iba a celebrar elecciones generales en noviembre, pero hace año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios deberían realizarse en noviembre de 2027.

"Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder", declaró Ortega el domingo al referirse a sus opositores en un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.

Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, nombrada copresidenta, han instaurado una dinastía en Nicaragua con poder absoluto y un control total sobre la sociedad nicaragüense, sobre todo tras las protestas del 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

Los opositores fueron encarcelados o forzados al exilio, despojados de su nacionalidad y bienes. Similar destino corrieron periodistas, intelectuales y religiosos críticos del gobierno. Decenas de miles de nicaragüense viven refugiados en Costa Rica, España y Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP.

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